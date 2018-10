Ibrahimovic, Bolt, OM-OL : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Ibrahimovic, ça négocie

L'AC Milan continue de rêver de Zlatan Ibrahimovic. Si les rumeurs autour de son retour se sont un peu calmées ces derniers jours, Tuttosport explique ce mardi que des contacts sont toujours en cours côté coulisses. Selon le quotidien, la relation entre Milan et Mino Raiola s'est grandement améliorée depuis le départ de Massimiliano Mirabelli, l'ancien directeur sportif milanais, qui ne s'entendait décidément pas avec l'agent du joueur. De quoi faciliter les négociations.

Notre avis : Milan va probablement tenter le coup Ibra en janvier prochain. Mais il va falloir faire les comptes avec le fair-play financier, qui n'est jamais bien loin...

Vidéo - AC Milan - Nash : "Ibrahimovic peut encore jouer en Europe" 00:31

Le Napoli confirme pour Piatek

Auteur d'un début de saison à couper le souffle, Krzysztof Piatek régale le Genoa et la Pologne. Véritable attraction de la Serie A, l'attaquant est (forcément) déjà annoncé ici et là... Si toutes les grosses écuries seraient déjà à l'affût, le Napoli, lui, a confirmé une première prise de contact avec Enrico Preziosi, le président du Genoa. "J’ai parlé avec Preziosi et avec son agent, nous devons encore nous rencontrer, explique Aurelio De Laurentiis, le patron du Napoli. Je suis calme et tranquille, je n’ai pas besoin de courir, je ne veux pas participer à une vente aux enchères. Sans rien enlever à Piatek, nous devons voir s'il peut aussi bien faire ici qu'il peut le faire actuellement au Genoa"

De son côté, Mundo Deportivo affirme que le Barça va faire superviser Piatek samedi lors de Juve-Genoa.

Notre avis : Piatek ne devrait pas partir en janvier. Un départ est à envisager l'été prochain.

PiatekGetty Images

Le Valletta FC piste Bolt

Après un essai en Australie, Usain Bolt attend désormais une nouvelle aventure. Et si son agent parlait lundi d'un club européen qui lui avait proposé "un contrat de deux ans", l'idendité de ce dernier a été dévoilé par ESPN. Il s'agirait du Valletta FC, le club de la capitale maltaise, qui a pour ambition de décrocher une participation en Ligue des champions dans les années à venir. "Les champions sont toujours les bienvenus à la Valette, et ici, nous croyons que rien n'est impossible", a ainsi confié le PDG du Valletta FC.

Notre avis : Bolt se laissera-t-il convaincre par cette offre ? Ou visera-t-il plus haut ? Réponse dans les prochains jours...

Vidéo - Une première titularisation et un doublé pour Bolt 03:27

La Juve veut (aussi) De Ligt

Après le Barça et le PSG, place désormais à la Juventus ? Très courtisé, Matthijs de Ligt fait la une de Tuttosport ce mercredi. Selon le quotidien de Turin, les Bianconeri seraient en effet très intéressés par le profil du jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam. Son prix ? Autour des 50 millions pour Tuttosport. Mais au jeu des enchères, le club néerlandais peut espérer beaucoup plus...

Notre avis : De Ligt devrait quitter l'Ajax lors du prochain mercato estival. Le Barça pourrait avoir une longueur d'avance dans ce dossier.

Rennes demande un million d'euros pour Stephan

L'Equipe annonce que le Stade Rennais réclame un million d'euros à Monaco pour libérer Julien Stephan, l'entraineur de sa réserve alors que Thierry Henry souhaiterait en faire son adjoint sur le Rocher. Une somme gigantesque pour un simple adjoint. La situation ne serait pas tout à fait bloquée même si Monaco refuserait de dépenser autant d'argent.

Notre avis : Les Bretons font payer à l'ASM les départs de Diop et Isidor cet été. Les deux positions semblent difficilement conciliables.

Brahimi a des courtisans

Yacine Brahimi sera bientôt un joueur libre. En fin de contrat à Porto en juin prochain, l'international algérien ne devrait pas prolonger avec le club portugais. Résultat, il risque d'animer le prochain mercato. Sur ses traces, la Lazio, West Ham, Besiktas... mais aussi l'OM et l'OL selon la presse portugaise. Voilà un dossier qui risque d'être (très) chaud.

Notre avis : Brahimi à zéro euro (de transfert), c'est une aubaine. Occasion à ne pas rater !