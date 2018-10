Ibrahimovic, Martial, Sanchez-PSG : les 5 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

De Gea vers la Juve ?

Attention au dossier David De Gea. En fin de contrat avec Manchester United, le gardien espagnol, qui n'a toujours pas prolongé avec les Red Devils, pourrait être une grande occasion à saisir pour plusieurs clubs. Selon le très sérieux Times, c'est la Juventus Turin qui songerait à le recruter l'été prochain. Les Red Devils vont vite devoir réagir s'ils ne veulent pas perdre leur gardien d'ici quelques mois...

Notre avis : Avec Szczęsny et Perin, la Juve n'a pas besoin d'un gardien. Plutôt étonnant.

Alba devrait prolonger au Barça

Jordi Alba et le Barça, une aventure qui devrait rapidement se prolonger. Si le latéral espérait signer un nouveau bail dès maintenant, celui-ci devrait finalement se faire l'été prochain selon Sport. Une décision qui peut interroger, puisque l'international espagnol possède une clause libératoire de "seulement" 150 millions d'euros. "Un club vient et peut le payer", confie-t-on dans les hautes sphères du club catalan. Alba est sous contrat jusqu'en 2020.

Notre avis : Sauf surprise, Alba devrait rester au Barça et prolonger son bail.

Sanchez voudrait rejoindre le PSG

C'est une information qui nous provient tout droit d'outre-Manche. Selon le Daily Mail et le Daily Mirror, Alexis Sanchez, en difficulté à Manchester United, souhaiterait rejoindre un nouveau club l'été prochain. Sa priorité ? Le PSG ! Le Chilien souhaiterait en effet rejoindre le club de la capitale selon les deux médias britanniques. Pour rappel, Alexis Sanchez est le joueur le mieux payé de Premier League (entre 315 000 £ et 500 000 £/semaine, soit 354 000 à 562 5000€).

Notre avis : Le PSG n'a pas besoin de Sanchez. Devant, le club parisien semble au complet. La priorité cet hiver, c'est une sentinelle et un latéral gauche.

Martial refuserait de prolonger à United...

En fin de contrat à Manchester United, tout comme David De Gea, Anthony Martial ne sait pas de quoi son avenir proche sera fait. Et l'international français, qui semblait proche d'une prolongation, aurait finalement décidé de refuser l'offre de son club. Révélée par Sky Sports, cette information fait beaucoup de bruit. Toutefois, les négociations se poursuivent entre les deux parties, dans l'espoir de trouver au plus vite un accord.

Notre avis : Auteur d'un doublé face à Chelsea le week-end dernier, Martial est en position de force dans ce dossier. United risque gros et pourrait le perdre "gratuitement".

... et Ibrahimovic ne reviendra pas

Il a beau être parti en MLS, Zlatan Ibrahimovic fait toujours parler en Europe. Et sur le mercato aussi. L'attaquant du LA Galaxy est en effet envoyé un coup à Milan, l'autre au Real Madrid... Si rien n'est encore décidé concernant son avenir, une chose est certaine : il ne devrait pas revenir à Manchester United. "Ibra de retour cet hiver ? Non, non", a ainsi répondu José Mourinho en conférence de presse ce vendredi.