Ibrahimovic, Modric, Rabiot : les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Milan ne lâche pas Ibra

C'est un feuilleton qui va nous accompagner tout au long de l'hiver. En quête d'un troisième attaquant, l'AC Milan espère rapatrier Zlatan Ibrahimovic lors du mercato hivernal. Comme l'explique La Gazzetta dello Sport ce vendredi, cette possibilité est bien réelle. Toutefois, un obstacle dans ce dossier : le fair-play financier. Le club italien, qui est dans le collimateur de l'UEFA, doit en effet être attentif. Encore plus après l'arrivée annoncée de Lucas Paquetà pour 35 millions d'euros.

Notre avis : Milan va tenter le coup pour Ibra. Une bonne idée pour l'effectif de Gattuso.

Nasri vers la Premier League ?

Du haut de ses 31 ans, Samir Nasri va-t-il relancer sa carrière en Premier League ? Selon les informations du Daily Mail, Everton est en tout cas intéressé par le profil de l'ancien joueur de l'OM. Actuellement sans club depuis sa suspension pour infraction aux règles antidopage, Nasri pourrait rapidement se voir proposé une offre de contrat de la part des Toffees. Le joueur, de son côté, serait séduit par cette destination.

Notre avis : Nasri est à la recherche d'un challenge. Si Everton souhaite le faire signer, il doit sauter sur l'occasion.

La Juve pense à Rabiot...

Dans un long papier dédié au mercato ce vendredi, la Gazzetta dello Sport étudie notamment le cas Adrien Rabiot. En fin de contrat au PSG, le milieu de terrain serait pisté par le Barça... mais également la Juventus. Le club italien, qui a récemment supervisé le joueur, discute également avec l'entourage de l'international français. Si les Bianconeri aimeraient le recruter dès janvier, difficile d'imaginer le club parisien lâcher son joueur en cours de saison.

Notre avis : Le PSG ne vendra pas Rabiot en janvier. Et tant pis s'il le perd gratuitement quelques mois plus tard...

... mais n'oublie pas Pogba

Parfois, un Français peut en cacher un autre. Outre le dossier Rabiot, la Juve n'occulte pas celui de Paul Pogba. Alors que l'international français est en conflit avec José Mourinho, le club italien, de son côté, ne dirait pas non à un retour de son ancien joueur. Toutefois, le Barça est aussi sur le coup. Un énorme duel pourrait donc avoir lieu pour recruter le champion du monde.

Notre avis : Pogba-Rabiot, Rabiot-Pogba... La Juve ne recrutera pas les deux joueurs. Les dossiers sont donc liés.

Modric "triste" au Real ?

Luka Modric à l'Inter Milan, épisode 2 ? Après un été de rumeurs et de poker menteur, l'international croate, qui était courtisé par le club italien, avait finalement été retenu par le Real Madrid. De quoi définitivement boucler ce dossier ? Pas certain... En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Modric serait actuellement "triste" au sein du club madrilène. Une éventuelle prolongation de contrat ? Pas à l'étude selon le quotidien. Ainsi, l'Inter pourrait vite être de retour à la charge pour profiter de cette situation.

Notre avis : Difficile d'imaginer Modric quitter le Real Madrid. Tout devrait dépendre de la suite de la saison madrilène, pour le moment bien compliquée...

Le Barça veut un remplaçant d'Umtiti

Et si Matthijs De Ligt débarquait plus tôt que prévu au Barça ? Visiblement, c'est possible. Selon la presse catalane, Samuel Umtiti pourrait en effet bientôt se faire opérer au genou. Résultat, les Blaugranas ont besoin d'un remplaçant au plus vite, encore plus au vu de l'état de forme de Gerard Piqué. Ainsi, le board du Barça songerait à recruter le défenseur de l'Ajax Amsterdam dès janvier prochain.