Ibrahimovic, Ndombele, Balotelli : les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Ibrahimovic, le retour à Milan se complique

Alors que tout semblait acté pour le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan en janvier prochain, voilà que ce transfert a pris du plomb dans l'aile. Selon la plupart des médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport, le club rossonero attend toujours sa sanction de l'UEFA concernant la violation du fair-play financier. Une amende (salée) est notamment envisagée. Une donnée qui pourrait faire capoter le retour du géant suédois. Pour l'heure, le dossier Ibra semble donc en stand-by à Milan.

Notre avis : En cas de grosses sanctions de l'UEFA, Milan devra forcément revoir ses plans pour janvier.

Aulas fixe le prix de Ndombele

Jean-Michel Aulas le sait : il sera très compliqué de conserver Tanguy Ndombele l'été prochain. Désormais international français, le milieu de terrain est en effet courtisé par la plupart des grands clubs européens. Mais à combien l'OL compte vendre son joueur ? "On peut donc imaginer que, si nous étions vendeurs, on pourrait atteindre le niveau de transfert de Paul Pogba", a ainsi lâché JMA lors de l’assemblée générale d’OL Groupe. Pour rappel, Pogba avait été acheté 105 millions d'euros + bonus par Manchester United.

Notre avis : Aulas n'est pas opposé à un départ de Ndombele en fin de saison. Mais en retour, il souhaite une offre à trois chiffres...

Balotelli s'en prend à ses anciens tifosi

La rumeur s'est très rapidement propagée ce jeudi matin. Alors que le dossier Ibrahimovic est loin d'être bouclé (voir ci-dessus), certains médias italiens annonçaient que Mino Raiola, l'agent du géant suédois, avait proposé un autre de ses joueurs à l'AC Milan. Un certain... Mario Balotelli, déjà passé par le club italien. Une éventualité qui ne plaît pas aux tifosi, qui n'ont pas hésité à le dire sur les réseaux sociaux. Et l'attaquant de l'OGC Nice en a eu vent...

"Toujours sympa de voir que beaucoup de tifosi du Milan n’apprécieraient pas éventuel et IMPROBABLE retour (...) Aucun transfert n'est prévu pour le moment. J’ai écrit ça pour montrer la non reconnaissance et le non respect d’un peuple qui sera tjrs dans mon cœur", a ainsi écrit l'international italien sur Instagram.

Notre avis : Balotelli-Milan, une rumeur improbable qui a fait couler beaucoup d'encre ce jeudi. Les tifosi du Milan devraient (facilement) surmonter les critiques de "SuperMario"...

Denis Suarez et son avenir au Barça...

Auteur d'un doublé face au Cultural Leonesa (4-1), mercredi, Denis Suarez a brillé en Coupe du Roi. Oui mais voilà, le joueur du Barça ne compte pas se contenter des miettes. Annoncé dans le viseur de l'OM, l'international espagnol a fait le point sur sa situation après la rencontre. "Je travaille pour jouer et je n'ai pas de minutes, si je ne joue pas... on verra. Je veux jouer, aujourd'hui, j'ai pu m'amuser et je me sentais bien, à l'aise (...) Je veux jouer le plus possible", a-t-il confié dans des propos relayés par la presse espagnole.

Notre avis : Denis Suarez pourrait quitter le Barça. Mais l'imaginer à l'OM semble bien utopique...

Pastore trop souvent blessé, la Roma cherche un milieu

Javier Pastore espérait certainement de meilleurs débuts avec l'AS Rome. Arrivé cet été en provenance du PSG, l'international argentin connaît, comme souvent, beaucoup trop de blessures. Et c'est ainsi que ses dirigeants chercheraient déjà un renfort pour janvier prochain... Selon le Corriere dello Sport, Monchi, le directeur sportif romain, est déjà au travail pour recruter un joueur dans l'entrejeu.

Notre avis : La Roma connaît un début de saison compliqué. Pastore aussi. Une intervention en janvier n'est pas à exclure.