Ibrahimovic, OM, Malcom : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi

L'OM pense à Lecomte...

L'OM se prépare doucement (mais sûrement) à l'après-Mandanda. Et pour remplacer leur gardien, les dirigeants marseillais auraient validé le profil de Benjamin Lecomte, le portier de Montpellier. Selon L'Equipe, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif olympien, commence à sonder l'entourage du joueur en vue d'un possible transfert l'été prochain. Le prix du joueur ? Aux alentours des 15 millions d'euros. Mais l'OM n'est pas le seul club intéressé par le portier convoqué en équipe de France en septembre dernier, puisque l'AS Monaco serait également à l'affût selon L'Equipe.

Notre avis : Mandanda n'est plus à son niveau d'antan. Il faut donc préparer sa succession. Lecomte a un profil intéressant...

Benjamin Lecomte (Montpellier)Getty Images

...et pourrait se séparer de Germain

Alors qu'il a récemment clamé son envie de rester à l'OM ("Non, je ne partirai pas cet hiver. Je ne suis pas du genre à abandonner"), Valère Germain va-t-il finalement quitter la Canebière cet hiver ? Selon Le Phocéen, l'attaquant intéresse... l'AS Monaco, son ancien club. En quête de renforts d'expérience pour s'extirper de sa situation compliquée, l'ASM pourrait donc tenter le coup pour Germain. Reste à voir si l'OM souhaitera se séparer de son joueur, plus tellement en odeur de sainteté du côté de la Commanderie.

Notre avis : Germain-Mitroglou, il ne devrait en rester qu'un à l'OM après le mercato hivernal. Le Grec est certainement plus "bankable".

Icardi va prolonger avec l'Inter

Cette fois, cela devrait être la bonne. Comme révélé par La Gazzetta dello Sport ce lundi, Mauro Icardi va prolonger avec l'Inter Milan. Selon le quotidien italien, un rendez-vous est fixé entre les parties pour janvier. Avec ce nouveau bail, l'international argentin devrait toucher un nouveau salaire de 6 millions d'euros bonus compris. Ces derniers jours, Wanda Nara, la femme et agent d'Icardi, avait révélé sur Twitter que des négociations étaient en cours pour la prolongation de son mari.

Notre avis : Icardi est très attaché à l'Inter. Capitaine, buteur : l'Argentin est épanoui à Milan. Une prolongation n'est pas étonnante.

Le Barça reçoit une offre de 65 millions pour Malcom

Voilà une offre qui pourrait bouleverser l'avenir de Malcom au Barça. Selon les informations de AS, le club catalan a reçu, ces dernières heures, une proposition aux alentours de 65 millions d'euros pour l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux. Cette dernière proviendrait de la Chine. Si le nom du club n'a pas été mentionné, il s'agit probablement du Guangzhou Evergrande, entraîné par un certain Fabio Cannavaro. Alors, les dirigeants du Barça vont-il céder à cette offre ?

Notre avis : Le Barça ferait une jolie plus-value en vendant Malcom à ce prix. Mais un éventuel départ de l'attaquant brésilien en Chine serait un énorme gâchis...

Ibrahimovic fait une annonce...

Zlatan Ibrahimovic et la communication, c'est tout un art. Dans une vidéo de 19 secondes publiée sur son compte Twitter, l'attaquant, annoncé avec insistance à l'AC Milan cet hiver, a confirmé qu'il allait rester aux Los Angeles Galaxy. "MLZ, je n'en ai pas encore fini avec toi", écrit le géant suédois. On peut ainsi le voir observer, dans le vestiaire des Galaxy, deux télévisions retransmettant les rumeurs de mercato l'envoyant ici et là. Filmé de dos, "Ibra" observe sans un mot. Si aucun communiqué officiel n'a encore été diffusé, l'avenir d'Ibrahimovic est scellé.