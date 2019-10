Ibrahimovic parle de son avenir

En fin de contrat en décembre avec le Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, envoyé du côté de l'Italie ou de Boca Juniors, a évoqué son avenir. "Je n'y pense pas, je respecte mon contrat. Si je pars, vous (les journalistes locaux, ndlr) écrirez moins. Si je reste, alors vous aurez encore quelque chose à écrire. On verra ce qu'il se passera", a ainsi confié le Suédois dans des propos relayés par Mediaset.

Notre avis : Ibra va probablement tenter une nouvelle expérience cet hiver.

Rivère veut retenir Atal

Déjà très courtisé l'été dernier, Youcef Atal continue d'agiter le mercato. L'international algérien, retenu par l'OGC Nice, pourrait-il partir cet hiver ? "Non, il ne partira pas", a ainsi répondu Jean-Pierre Rivère à RMC Sport. "Et je vais même vous dire, il n’est pas prévu qu’il parte l’été prochain. Notre objectif est de prendre des jeunes talentueux, de les faire grandir, de les faire progresser. Et sans manquer de respect à personne, ce n’est pas pour les vendre à Newcastle ou des clubs comme ça, non, on les garde chez nous (...) Après, si un jour des clubs comme le Real Madrid ou le Bayern viennent, alors oui il sera difficile de les retenir", ajoute le président du club azuréen.

Notre avis : Pour Nice, retenir Atal s'annonce sacrément compliqué tant les clubs intéressés sont nombreux.

Le Real ne devrait pas recruter cet hiver

Et si le Real Madrid se montrait plus calme que prévu l'hiver prochain ? Selon les informations d'ABC, le club madrilène aurait en effet pris la décision de ne pas recruter. Le transfert de Christian Eriksen, qui sera en fin de contrat avec Tottenham en 2020, pourrait donc être reporté au mercato estival. Pas certain que Zinédine Zidane soit très satisfait de cette décision...

Notre avis : On pense tout de même que le Real va recruter un ou deux joueurs l'hiver prochain.

Ancelotti fait le point sur les prolongations de Mertens et Callejon

Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Napoli, a fait le point sur les prolongations de deux de ses joueurs : Dries Mertens et José Callejon. "Cela ne me préoccupe pas. Les offres transmises sont réfléchies, on verra bien ce qu'ils décideront", a ainsi confié le coach du club italien. Mertens et Callejon sont en fin de contrat en juin prochain. Le premier serait notamment courtisé par des clubs chinois.

Notre avis : Au vu des déclarations d'Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, ces deux prolongations ne sont pas bien parties.

United intéressé par Emre Can

En manque de temps de jeu du côté de la Juventus, Emre Can pourrait profiter du mercato hivernal pour aller voir ailleurs. Mécontent et exclu de la liste de la Ligue des champions, l'international allemand intéresse notamment Manchester United selon Sky Sports. Les Red Devils sont en quête de renfort(s) pour la deuxième partie de saison. En voilà peut-être un premier.

Notre avis : Emre Can serait un très joli coup pour Manchester United. Le joueur, lui, semble décidé à quitter la Juve.

Matip prolonge à Liverpool

Entre Joel Matip et Liverpool, c'est une affaire qui roule. Le défenseur central germano-camerounais de 28 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Arrivé libre en provenance de Schalke en 2016, Matip s'est vite imposé comme un élément important de la défense centrale du club, avec qui il a déjà disputé 107 matches, et inscrit 5 buts. Très à l'aise balle au pied et dans la relance, il n'est pas pour rien dans le départ parfait de Liverpool en championnat cette saison, avec ses deux buts déjà inscrits en 6 matches disputés. Il a même été élu meilleur joueur du mois de septembre en Premier League.

Notre avis : Mérité. Matip forme l'une des meilleures charnières du moment avec Virgil van Dijk.

Sels à Strasbourg jusqu'en 2024

Matz Sels et Strasbourg sont prêts à faire durer leur histoire d'amour. Le gardien belge de 27 ans a prolongé son contrat avec le club alsacien pour deux saisons supplémentaires. Élu meilleur joueur du Racing la saison passée, Sels était arrivé de Newcastle en juillet 2018 pour 4 millions d'euros. Il est désormais lié à Strasbourg jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Strasbourg a bien fait de régler ce dossier rapidement.

Mandzukic, départ annoncé ?

Après un départ avorté au Qatar, Mario Mandzukic pourrait lui aussi quitter le club italien. Pour l'instant, le Croate ne s'entraîne plus avec les Bianconeri. "Une décision prise en accord avec lui", a ainsi expliqué Maurizio Sarri, l'entraîneur bianconero, ce vendredi.

Notre avis : Manchester United semble en pole pour le Croate. Un transfert qu'on estime possible.