Ibrahimovic, Verratti, OM : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Ibra, retour à Milan ?

C'est l'une des grosses infos du jour. Selon le Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic pourrait bien faire son retour à l'AC Milan lors du prochain mercato hivernal. Le quotidien italien explique que le club lombard y songe sérieusement, au point qu'un contrat de six mois (janvier à juin) serait à l'étude entre les parties. L'attaquant suédois, qui est sous contrat jusqu'en décémbre 2019 avec les Los Angeles Galaxy, estimerait qu'il a toujours le niveau pour évoluer en Europe.

Notre avis : Milan possède deux vrais numéros 9 : Gonzalo Higuain et Patrick Cutrone. Un troisième ne serait pas de refus, même si on peine à croire à la rumeur Ibra...

Zlatan Ibrahimovic sous le maillot du Milan AC, en mai 2012AFP

Zubizarreta revient sur le dossier Balotelli

C'était l'un des feuilletons de l'été dernier. Et son épilogue a été surprenant. Courtisé par l'OM, Mario Balotelli semblait (très) proche de rejoindre la Canebière... avec que l'OGC Nice annonce que l'Italien avait finalement décidé de rester. Au final, le "grantatakan" n'est donc pas arrivé à Marseille. Interrogé par La Provence, Andoni Zubizarreta a accepté de revenir sur cet incroyable dossier. "On a tout fait pour qu’il vienne, lui aussi. Mais on n’a pas trouvé d’accord à la fin", explique notamment le directeur sportif.

"Ça fait partie des différents dossiers qu’on a traités. On a commencé très tôt avec lui, dès la fin de saison dernière. Je connais bien son agent (Mino Raiola), on a commencé à discuter, poursuit-il. Quand un projet comme celui-là prend autant de temps, même s’il y a eu la coupe du monde au milieu, certaines fois, quand tu rentres chez toi, tu es convaincu que ça se fera; d’autres fois, au contraire, tu te dis que ça ne se fera pas... C’était le cas sur ce dossier"

Notre avis : Intermédiaires, agents... Le feuilleton Balotelli avait décidément trop d'acteurs.

Pogba dans le viseur du PSG ?

Un jour, une rumeur. En Angleterre, on se régale autour du cas Paul Pogba, plus que jamais en froid avec José Mourinho. L'international français, qui pourrait partir l'hiver prochain, intéresserait non seulement le Barça... mais aussi le PSG ! Selon les informations du Sun, le club de la capitale a déjà entamé des contacts avec Mino Raiola, l'agent du milieu de terrain. En vue d'un d'un transfert cet hiver ?

Notre avis : Info à prendre avec de (grosses) pincettes, rien de bien concret pour le moment. Toutefois, le PSG aurait sa carte à jouer dans le dossier Pogba...

Vidéo - "La partie est perdue pour Manchester, aussi bien pour Mourinho que pour Pogba" 05:49

Verratti, ça négocie

Alors que La Gazzetta dello Sport annonçait récemment que Marco Verratti allait bientôt prolonger au PSG, aucun accord n'a encore été trouvé selon L'Equipe. Si des discussions sont bien en cours pour un bail jusqu'en 2023, le milieu de terrain, qui est sous contrat jusqu'en 2021, n'a visiblement encore rien signé. Question de temps ? C'est fort possible...

Notre avis : Verratti et le PSG trouveront bientôt un accord, cela ne fait guère de doutes.

Le Barça va superviser Rabiot

Alors que le PSG affronte l’Étoile Rouge de Belgrade ce mercredi soir (18h55), des recruteurs du Barça pourrait bien s'asseoir dans les tribunes du Parc des Princes. La raison ? Selon Mundo Deportivo, ces derniers seront présents pour superviser Adrien Rabiot, qui est en fin de contrat avec le club parisien... et qui refuse toujours de le prolonger.

Notre avis : Le Barça semble en pole position pour recruter Rabiot en cas de départ. De son côté, le PSG va continuer son forcing pour convaincre son joueur de prolonger...