Icardi, Balotelli, De Gea : les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Vieira revient sur le départ de Balotelli

Auteur de deux buts en trois matches avec l'OM, Mario Balotelli ne pouvait rêver meilleurs débuts. De nouveau impliqué, l'attaquant italien semble plus que jamais concerné par sa nouvelle aventure olympienne. De quoi laisser des regrets à Patrick Vieira, son ancien entraîneur à Nice ? "Il avait besoin d’un nouveau challenge. Il est à Marseille, il est bien, il marque. Sincèrement je suis content pour lui, parce qu’on a de très bonnes relations tous les deux", a assuré le coach niçois dimanche soir après Nice-OL (1-0).

Notre avis : Balotelli n'avait plus la tête à Nice. Il n'était clairement pas impliqué en première partie de saison. Pas de regrets à avoir pour Vieira.

Vidéo - Vieira : "Sincèrement, je suis content pour Balotelli" 00:13

Young prolonge avec United...

Ashley Young ne quittera pas Manchester United en fin de saison. Alors que son contrat arrivait à terme, le défenseur des Red Devils a prolongé son bail jusqu'en 2020, comme officialisé ce lundi. L'international anglais a disputé 227 rencontres avec le club anglais.

Notre avis : La prolongation de Young était attendue. Simple confirmation.

... et De Gea réclame un pont d'or pour le faire

Si David De Gea ne dit pas non à une prolongation de contrat à Manchester United, ce dernier espère bien une jolie revalorisation salariale. Comme expliqué par le Mirror, le portier réclamerait aux alentours de 400.000 euros/semaine. Rien que ça... Si le board mancunien serait quelque peu réticent, Ed Woodward, le vice-président de MU, serait toutefois confiant concernant ce dossier.

Notre avis : De Gea réalise une saison énorme avec United. Prolongation obligatoire pour lui.

Wanda Nara (re)parle de la prolongation d'Icardi

Toujours pas actée, la prolongation de Mauro Icardi à l'Inter Milan continue de faire parler. Et comme chaque dimanche, Wanda Nara, la femme et agent de l'attaquant, a fait un point sur le dossier. Le tout dans l'émission "Tiki Taka", diffusée sur les ondes de Mediaset, où elle est régulièrement invitée. "La priorité, c'est l'Inter. Je n'ai jamais contacté le club pour une prolongation, nous avons le temps. Il y a encore deux ans de contrat. Pour le moment, je répète que nous n'avons pas discuté d'un nouveau contrat (...) On dit beaucoup de bêtises sur Mauro, j'aimerais que le club le protège plus", a-t-elle expliqué.

Notre avis : On aurait tendance à croire que tout finira bien dans ce dossier. Et que Mauro Icardi signera donc bientôt sa prolongation.

Mauro Icardi - Parma-Inter - Serie A 2018-2019Getty Images

Mannone en MLS

Vito Mannone (30 ans) va bel et bien découvrir la MLS. L'ancien gardien d'Arsenal, qui évoluait à Reading (D2 anglaise), a été officiellement prêté un an du côté du Minnesota United.

Notre avis : Renfort d'expérience pour Minnesota.

Mendes signe à Al Gharafa

Vous vous souvenez de Lucas Mendes ? Passé par l'OM (2012-2014), le défenseur poursuit son carrière au Moyen-Orient. Et après des piges à El Jaish SC et Al-Duhail SC, le voilà désormais du côté de Al Gharafa, qui a officialisé cette arrivée ce lundi.