Icardi, Dzeko, Strootman : les 4 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Dzeko aurait pu aller au Real

Titulaire mercredi soir au Santiago Bernabeu, Edin Dzeko n'a rien pu faire pour éviter la défaite de la Roma face au Real Madrid (3-0). Proche du club madrilène, le quotidien Marca en a profité pour révéler que l'attaquant était dans le viseur de Florentino Pérez en janvier dernier. En quête d'un numéro 9, le président du Real a tenté le coup... en vain. Résultat, Dzeko est resté à la Roma.

Notre avis : Entre Chelsea et le Real, Dzeko a décidément été très courtisé en janvier dernier...

Icardi, prolongera, prolongera pas ?

Auteur d'un but magnifique face à Tottenham mardi (2-1), Mauro Icardi n'a pas raté ses débuts en Ligue des champions. Exceptionnel, le capitaine du club italien pourrait bientôt prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2021. Selon le Corriere della Sera, des négociations sont en cours pour un nouveau bail jusqu'en 2023. La clause libératoire passerait de 110 à 130 millions d'euros, avec un salaire de 6,5 millions d'euros par an.

Notre avis : Icardi devrait rester encore plusieurs saisons à l'Inter.

Banega vers Arsenal ?

Arsenal garde un oeil sur le mercato. Selon les informations du Sun, les Gunners songeraient en effet à recruter Ever Banega, qui évolue actuellement du côté du FC Séville. Le milieu de terrain argentin est sous contrat jusqu'en 2020 avec le club andalou.

Notre avis : Les informations du Sun sont toujours à prendre avec des pincettes, donc...

Di Francesco (re)parle de Kevin Strootman

En l'espace de peu de temps, Kevin Strootman est déjà devenu un élément capital de l'OM et de Rudi Garcia. En parallèle, l'AS Rome enchaîne les mauvais résultats... De quoi regretter Strootman ? "Il avait l’envie de changer de club et quand je le faisais jouer, vous me disiez que ce n’était pas le premier choix. Les absents sont toujours les meilleurs, mais moi je veux analyser autre chose", a répondu Eusebio Di Francesco, l'entraîneur romain, après Real Madrid - Roma (3-0).

Notre avis : Leadership, caractère, grinta... Strootman aurait fait du bien à cette Roma 2018/2019.