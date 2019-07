Il est donc l’élu. Celui après lequel Paris courrait depuis tant de mois. Après avoir caresser l’espoir de signer N’Golo Kanté l’été dernier, le PSG a finalement revu ses ambitions à la baisse. Mais le profil, lui, n’a pas changé. Ce mardi, Idrissa Gueye s’est officiellement engagé avec le champion de France jusqu’en 2023. Everton récupère près de 32 millions dans l’opération selon les dernières nouvelles. Thomas Tuchel récupère lui un joueur à même de garantir l’équilibre d’un milieu de terrain qui a tant souffert la saison dernière. Gueye, ce n’est pas clinquant. Mais cela risque d’être diaboliquement efficace.

La quête a enfin pris fin. Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2017, Paris se cherchait un récupérateur au niveau. De Lassana Diarra à Leandro Paredes, aucun joueur parisien n’a eu les épaules assez larges pour endosser le costume de sentinelle si recherchée. A défaut d’avoir réussi à préparer la succession de l’Italien - de Yohan Cabaye à Benjamin Stambouli en passant par Adrien Rabiot ou Giovani Lo Celso - Paris a donc couru après le profil parfait. Après plusieurs mois d’errance et de galère, c’est donc Idrissa Gueye qui se décide à accepter le challenge.

L’international sénégalais (69 sélections, 4 buts) arrive en terrain connu, ayant déjà connu la Ligue 1 à Lille. Mais surtout en pleine confiance. Car en Angleterre, il est devenu l’une des références du Royaume. Son volume de jeu, son impact physique et son endurance seront des atouts précieux à un PSG qui a souvent souffert dans ces domaines les saisons passées lorsque l’adversité devenait réelle. A 29 ans, il aborde là le plus beau défi de sa carrière.

Vidéo - Le PSG rêvait d'Allan et Koulibaly, Diallo et Gueye incarnent son mercato (trop) sage 04:58

La seule recrue titulaire de l’été ?

"Je ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain", a-t-il souligné dans le communiqué fourni par le club. "Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe".

Au passage, Thomas Tuchel doit pousser un ouf de soulagement. Avec Gueye, l’Allemand dispose d’un profil qu’il n’avait pas jusqu’alors. Une pièce centrale de son échiquier, destinée à équilibrer le milieu parisien et former une paire ultra-complémentaire avec Marco Verratti. Voire un trio prometteur avec l’Italien et Ander Herrera. Le tout pour une somme finalement raisonnable comparée aux 47 millions investis sur Paredes l’hiver dernier.

Avec Gueye, Paris boucle aussi la première phase de son mercato dans le sens des arrivées. Si certains postes sont encore déficitaires (latéral droit voire latéral gauche, attaquant de pointe de substitution), l’arrivée d’un milieu récupérateur était une priorité capitale. Pablo Sarabia, Ander Herrera, Abdou Diallo, Marcin Bulka et Mitchel Bakker ont posé leur valise à Paris cet été, Gueye semble être la recrue la plus à même de débuter les matches importants cette saison. Dans son poste de sentinelle. Enfin serait-on tenté d’écrire.