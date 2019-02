"Il n'est pas dans notre futur" : Josep Maria Bartomeu exclut un retour de Neymar au Barça

Une mise au point nette, claire et précise. Non, Neymar ne reviendra pas au Barça dans les prochaines années, voire les prochains mois. C'est en tout cas ce qu'à assuré Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan. Pour lui, l'avenir s'inscrit sans un éventuel retour du joueur du PSG. "Je n'ai jamais parlé à son père, ils ne m'ont jamais rappelé. Ni le père ni le joueur ne m'ont dit : je veux retourner au Barça. Dans ce que nous préparons pour le futur, Neymar n'y est pas", a-t-il expliqué à l'émission El Partidazo.

Avec l'argent reçu pour le transfert du Brésilien (222 millions d'euros), le Barça a pu faire "signer Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé", rappelle-t-il. "Et nous sommes très heureux avec eux", assure Bartomeu. Interrogé sur le dossier Adrien Rabiot, le patron du Barça a assuré qu'il n'y avait "aucun accord" pour un éventuel transfert du milieu de terrain, en fin de contrat et placardisé au PSG.