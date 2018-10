"Il ne souhaite pas saisir cette opportunité" : Usain Bolt refuse l'offre de La Valette

C'est non pour lui. Usain Bolt, âgé de 32 ans, a cessé l'athlétisme l'an dernier et s'entraîne depuis le mois d'août avec le club professionnel australien des Central Coast Mariners. Pour sa première titularisation avec les Mariners vendredi dernier en match amical de pré-saison, le Jamaïcain a inscrit un doublé. Mais il est en période d'essai et n'a toujours pas signé de contrat, alors que le championnat de 1ère division (A-League) australien reprend vendredi.

Vidéo - Une première titularisation et un doublé pour Bolt 03:27

La Valette FC, club maltais jouissant du soutien financier du fonds d'investissement des Emirats arabes unis Sanban Group, lui a proposé mardi un contrat de deux ans, par la voix de son directeur exécutif Ghasston Slimen. Mais l'ancien sprinter n'entend pas rejoindre l'équipe maltaise, a répondu jeudi son agent, Ricky Simms. Usain Bolt jouant au football, "cela suscite beaucoup d'intérêt", a déclaré l'agent à la chaîne sportive ESPN. "Nous recevons régulièrement ce type de propositions. Je peux confirmer qu'Usain ne souhaite pas saisir cette opportunité à Malte", a-t-il dit.

Une offre "toujours sur la table"

"Nous souhaitons bonne chance à Usain Bolt dans sa carrière de footballeur", et l'offre de La Valette FC "est toujours sur la table", a ensuite réagi Ghasston Slimen à la télévision. Alors que la saison d'A-League débute vendredi en Australie, les Mariners entreront en scène dimanche, avec un déplacement au Brisbane Roar. Sans contrat, Usain Bolt ne sera pas sélectionnable.

Vidéo - Bolt : "Ce doublé ? Ça m'a enlevé un poids" 00:47

Le Jamaïcain "poursuivra sa période d'essai... jusqu'à nouvel ordre", avait déclaré dans un communiqué il y a quelques jours le directeur exécutif des Mariners, Shaun Mielekamp. Après des essais en Allemagne, en Afrique du Sud et en Norvège, le sprinteur n'a jamais été aussi proche de réussir son rêve de gamin, devenir footballeur, dans ce club des Mariners basé à Gosford, à 75 kilomètres au nord de Sydney.

Selon plusieurs médias, son futur contrat pourrait atteindre 3 millions de dollars australiens (1,9 million d'euros), et les Mariners attendent de savoir si la Fédération australienne de football (FFA) entend participer à l'acquisition. Suite à l'offre du club de La Valette, MM. Bolt et Mielekamp se sont par ailleurs réunis autour d'un café pour parler de l'avenir du recordman du 100m, a affirmé jeudi le Daily Telegraph. Selon le journal, le Jamaïcain, qui considère l'Australie comme une seconde patrie, pourrait envisager un contrat moins juteux si cela lui permet de signer.