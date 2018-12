Isco, De Gea, Amavi-PSG : les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Batshuayi-Gameiro, ça se complique

L'hiver prochain, Valence pourrait sérieusement dégraisser. Et notamment en attaque. Selon Superdeporte, les départs de Michy Basthuayi et Kevin Gameiro sont sérieusement envisagés. Le premier est prêt par Chelsea, alors que le deuxième possède un contrat jusqu'en 2021. Ce qui ne devrait pas faciliter l'affaire...

Notre avis : Deux buts pour Gameiro, trois pour Batshuayi... Le butin est mince. Départs à prévoir, occasions à saisir ?

Amavi intéresserait... le PSG !

Oui, vous avez bien lu. Alors qu'il est à la peine avec l'OM, Jordan Amavi intéresserait... le PSG ! L'information est révélée par Paris United, qui explique qu'Antero Henrique est très intéressé par le profil du latéral gauche marseillais. Le directeur sportif parisien aurait même récemment rencontré l'un des agents du joueur. Plusieurs clubs espagnols seraient égalemment à l'affût dans ce dossier. Pour rappel, Amavi est sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2021.

Notre avis : Dans le genre info surprenante, on fera difficilement mieux. Dur d'imaginer le PSG intéressé par Amavi, mais Paris United est généralement bien informé...

Isco vers un départ du Real Madrid ?

Sifflé par ses supporters, mercredi, lors de la défaite face au CSKA Moscou (0-3), Isco n'avait pas hésité à répondre avec des gestes assez clairs. Le point de rupture a-t-il été atteint ? Possible. Du côté de Florentino Pérez, on attend désormais une réaction d’orgueil de l'international espagnol. Et si ce n'est pas le cas, AS affirme que le président madrilène n'hésitera pas à s'en séparer l'été prochain. Plusieurs clubs sont intéressés par Isco, comme notamment la Juventus. Sa clause libératoire a été fixée à... 700 millions d'euros.

Notre avis : Soit Isco se réconcilie avec son public, soit il devra probablement faire ses valises à l'été 2019. Mais à quel prix ?

De Gea va toucher le pactole

Pour prolonger David De Gea, Manchester United est prêt à tout. Vraiment tout. Selon les informations de The Sun, le club anglais propose à son gardien, dont le bail expire en juin, un nouveau salaire de... 445.000 euros par semaine. Rien que ça. Une offre que va certainement accepter l'international espagnol, comme il l'a confié à plusieurs de ses proches. Fin du feuilleton ?

Notre avis : Le suspense est (presque) terminé dans le dossier De Gea. Il va prolonger avec United.

Ronaldo veut Vinicius

Nouveau président de Valladolid, Ronaldo compte bien piocher dans son ancien club pour se renforcer. L'ancien attaquant du Real Madrid a ainsi confirmé avoir demandé le prêt de Vinicius Junior, qui peine à trouver du temps du jeu au sein du club madrilène. "J'ai déjà demandé son prêt au Real Madrid", a confirmé Ronaldo. L'intégralité de sa déclaration est à retrouver en vidéo ci-dessous.

Notre avis : Difficile d'imaginer le Real se séparer de Vinicius. Petit à petit, ce dernier commence à trouver sa place...

Guardiola n'a pas de "plans" pour janvier

Manchester City va probablement se montrer assez inactif en janvier prochain. Comme annoncé par Pep Guardiola en conférence de presse, ce vendredi, il n'y a "pas de plan" pour "recruter un joueur cet hiver". Coup de bluff de l'entraîneur des Citizens ? Ou simple vérité ? La réponse d'ici un bon mois...