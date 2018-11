James Rodriguez, Icardi, Cavani : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mardi

James Rodriguez, retour à l'envoyeur ?

Depuis l'arrivée de Niko Kovac sur le banc du Bayern Munich, James Rodriguez ne semble pas le joueur le plus heureux de la terre. Et alors qu'il a récemment réclamé un rendez-vous avec ses dirigeants pour faire un point sur son futur, l'international colombien songerait de plus en plus à un retour au Real Madrid. Selon le quotidien ABC, cette volonté a été exprimée en vue... du mercato hivernal ! Prêté deux ans dans le club allemand, James souhaiterait donc mettre fin à son aventure bavaroise. Au plus vite.

Notre avis : Il serait étonnant que le Bayern ne lève pas l'option d'achat de James. Après, la volonté du joueur va forcément jouer dans ce dossier.

James Rodríguez (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München)Getty Images

Quand la femme d'Icardi parle du PSG...

Le nom de Mauro Icardi se retrouve régulièrement au centre du mercato. Capitaine de l'Inter Milan, l'attaquant argentin ne compte pourtant pas quitter le club italien, dans lequel il semble décidément heureux et épanoui. Si des négociations pour sa prolongation de contrat sont en cours, Wanda Nara, sa femme et agent, doit composer avec bon nombre de rumeurs concernant son mari. Un temps envoyé au PSG, Icardi ne semble plus une cible du club parisien si l'on en croit cette dernière. "Ils ne m'ont jamais appelé, ils ne connaissent même pas mon numéro", a-t-elle ainsi répondu sur le plateau de l'émission télévisée italienne "Tiki Taka", dont elle est régulièrement l'invitée.

Notre avis : Icardi est heureux à l'Inter. Il y restera encore plusieurs saisons.

Pépé, cible de City ?

Auteur d'un (très) bon début de saison avec le LOSC, Nicolas Pépé continue de s'attirer l'intérêt des plus grands clubs européens. Selon le Times, c'est désormais Manchester City qui s'intéresserait à l'attaquant ! Le quotidien anglais ajoute qu'une première prise d'informations a été effectuée, notamment pour connaître le prix fixé par le club nordiste. "Il ne partira pas cet hiver. J’ai envie qu’il reste, on a envie qu’il reste, il a envie de rester. Il fera la saison", assurait toutefois Gérard Lopez, le président du LOSC, il y a quelques jours. De quoi refroidir Pep Guardiola et les Citizens ?

Notre avis : Pépé ne devrait pas partir cet hiver. Mais l'été prochain, l'histoire sera différente...

Nicolas Pépé (Lille)Getty Images

Cavani pisté par le Real et l'Atlético Madrid

En fin de contrat en 2020 avec le PSG, Edinson Cavani semble à un tournant de son histoire parisienne. L'été prochain, l'attaquant devra décider s'il souhaite rester à Paris... ou bien s'il est temps d'aller voir ailleurs. Selon les informations de RMC, le Matador n'a (pour le moment) pas demandé de bon de sortie à ses dirigeants. Toutefois, la radio n'exclut pas qu'il le fasse d'ici la fin de saison. En attendant, aucune discussion ne serait en cours concernant une prolongation de contrat. Toujours selon la radio, deux clubs s'intéressent à Cavani : l'Atlético Madrid et le Real Madrid. De quoi le faire vaciller ?

Notre avis : Pour l'heure, Cavani ne semble pas avoir tranché concernant son futur. Tout devrait dépendre de la suite de la saison...

Vidéo - Faut-il mettre Cavani sur le banc ? Nos journalistes ne sont pas d'accord 02:24

L'OL vise un joueur de Benfica

Selon les informations de RMC, l'OL a une nouvelle piste pour son milieu de terrain. Il s'agit d'Andreas Samaris, un joueur qui évolue actuellement à Benfica. En fin de contrat en juin prochain, ce dernier se chercherait actuellement une porte de sortie. Et les dirigeants lyonnais, très intéressés par le profil de Samaris, auraient déjà commencé à discuter avec son entourage. Si le club portugais réclamait 20 millions d'euros jusqu'à peu, ce prix pourrait être revu à la baisse.