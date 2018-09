James Rodriguez, Pogba, Barça : les 4 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

James, retour au Real ?

Et si James Rodriguez retournait au Real Madrid ? Alors que cette hypothèse ne semblait pas étudiée, voilà qu'elle prend soudainement du galon. En effet, selon Bild, le joueur pourrait quitter le Bayern Munich... en janvier prochain. La raison ? Comme l'explique le quotidien allemand, l'international colombien a été prêté deux dans le club bavarois. Le tout avec une option d’achat de 42 millions d'euros. Oui mais voilà, le Real aurait la possibilité de racheter sa clause dès janvier ! Et donc de ramener James à Madrid...

Notre avis : Un prix de 42 millions d'euros pour James Rodriguez, c'est une affaire pour le Bayern. Le Real pourrait avoir anticipé le coup...

James Rodríguez (FC Schalke 04 vs. FC Bayern München)Getty Images

De Jong, proche du Barça ?

Frenkie de Jong est un joueur décidément très courtisé. Alors que le Barça semble en pole position dans ce dossier, Manchester City, Manchester United, la Juventus et le Real Madrid seraient également à l'affût selon Mundo Deportivo. Mais pas que, puisque le quotidien espagnol explique que le PSG suit aussi le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam. Toutefois, le Barça ne serait pas préoccupé par ces équipes, étant ainsi persuadé d'avoir convaincu déjà De Jong de signer. Son prix ? Autour des 80 millions d'euros.

Notre avis : De Jong est promis à un grand avenir. Au vu de certains de ses propos, le Barça semble sa priorité.

Vidéo - De Jong, le surdoué de l'Ajax qui rêve de rejoindre Messi 01:09

Tuttosport persiste et signe pour Pogba

Cette fois, la rupture semble consommée entre Paul Pogba et José Mourinho. Comme confirmé par l'entraîneur portugais mardi soir après l’élimination de Manchester United face à Derby County en Coupe de la Ligue (1-1, 8 tab à 7), l'international français n'a plus le vice-capitanat de son équipe. De quoi le pousser à partir ? Possible. En plus du Daily Mail, qui explique qu'un départ est envisagable et envisagé, Tuttosport confirme (encore) que la Juve espère grandement faire revenir son ancien joueur. Le Barça, qui avait tenté le coup l'été dernier, a donc de la concurrence.

Notre avis : Pogba et Mourinho ne peuvent plus cohabiter. L'un des deux doit quitter Manchester.

Paul Pogba et Jose MourinhoGetty Images

Souquet est remonté contre les dirigeants de Nice

Parti à La Gantoise cet été, Arnaud Souquet ne digère pas l'attitude des dirigeants de l'OGC Nice. En effet, le joueur de 26 ans, dans une interview à L'Equipe, a livré ses vérités. Et ça détonne. "Une semaine on dit que j’ai demandé que mon salaire soit multiplié par quatre. À la radio, la semaine suivante, j’entends cinq. On n’a jamais demandé ça ! Moi, je leur avais dit que je voulais rester à Nice", affirme-t-il. "J’ai renvoyé l’image d’un joueur qui ne pense qu’à l’argent. L’image d’un mercenaire en fait. J’ai renvoyé l’image d’un joueur qui ne pense qu’à l’argent. L’image d’un mercenaire en fait", poursuit-il.

"J’avais du respect pour Jean-Pierre Rivère (président) et Julien Fournier (directeur général), poursuit-il. Je n’avais pas envie de rentrer dans la polémique. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait. J’avais changé de statut. Une réévaluation était normale"