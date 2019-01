James Rodriguez, Rabiot, Higuain : les 11 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Arsenal pense à James Rodriguez

L'avenir de James Rodriguez reste très flou. Prêté par le Real Madrid au Bayern Munich pour deux ans, le Colombien joue peu avec le club allemand qui ne sait pas encore s'il lèvera l'option d'achat de 42 millions d'euros en fin de saison. Du coup, selon le Daily Mail, Arsenal pense à récupérer James Rodriguez pour un prêt de six mois à hauteur de 3,5 millions dès cet hiver.

Notre avis : James doit rester au Bayern et retrouver son meilleur niveau.

Tuchel compte sur Rabiot

Mis à l'écart au PSG depuis maintenant plusieurs semaines, Adrien Rabiot semble bien parti... pour y rester. Si un départ en fin de saison ne fait aucun doute, puisque son contrat expire en juin, L'Equipe explique ce mercredi que le milieu de terrain devrait bien finir la saison dans le club parisien. Et Thomas Tuchel, son entraîneur, aimerait même le faire (re)jouer. Pas forcément l'avis des dirigeants parisiens, opposés à cette idée. Pour rappel, Rabiot est courtisé par le Barça, Tottenham, le Bayern ou encore Chelsea.

Notre avis : Si Rabiot reste à Paris cet hiver, il doit jouer.

Chelsea optimiste pour Higuain

Le transfert de Gonzalo Higuain vers Chelsea est en bonne voie. Selon Sky Sports, les Blues négocient avec la Juve à qui l'attaquant argentin appartient toujours même s'il est prêté au Milan cette saison. Un nouveau prêt avec option d'achat est privilégié pour Higuain, remplaçant avec les Rossoneri qui défient justement la Juventus ce soir en Supercoupe d'Italie.

Notre avis : Patience car l'affaire reste complexe malgré tout.

Rebondissements en série dans le dossier Sala

Journée mouvementée en ce qui concerne le transfert attendu d'Emiliano Sala vers Cardiff. Après les informations de Ouest France estimant que l'affaire était bloquée par Nantes en raison d'une offre galloise revue à la baisse, Sky Sports assure que les négociations restent en très bonne voie. La transaction devrait être conclue pour 20 millions d'euros et Cardiff espère pouvoir compter sur lui dès samedi pour le match contre Newcastle.

Notre avis : Sala ne doit pas faire ses valises tout de suite car Sky Sports a aussi annoncé que Cardiff se faisait prêter Oumar Niasse par Everton.

Fellaini sur le départ ?

Protégé de José Mourinho, Marouane Fellaini est quelque peu "orphelin" à Manchester United depuis le départ du Special One. Résultat, l'international belge pourrait aller voir ailleurs cet hiver. Selon les informations du Daily Mail, Fellaini intéresse notamment Porto et l'AC Milan. Des clubs chinois et turcs seraient également à l'affût. Pour rappel, le Belge est sous contrat jusqu'en 2020 avec les Red Devils.

Notre avis : A 31 ans, l'avenir de Fellaini ne s'écrit plus chez les Red Devils.

Godin ne change pas d'avis

Diego Simeone ne lâche pas. Désireux de conserver Diego Godin, l'entraîneur de l'Atlético Madrid tente de convaincre son défenseur de 32 ans de rester, lui qui est en fin de contrat d'ici peu. Mais l'international uruguayen compte bien respecter sa promesse : il va rejoindre l'Inter Milan en fin de saison. L'information est confirmée par Tuttosport, qui ajoute que Godin signera un contrat de deux ans + un an en option.

Notre avis : L'Atlético manque de fonds et ne propose pas de bail longue durée à ses trentenaires, deux obstacles de trop.

Séville officialise Wöber

Comme attendu, le club andalou enregistre l'arrivée de Maximilan Wöber. Le défenseur central autrichien de 20 ans est d'abord prêté pour six mois par l'Ajax puis sera définitivement transféré à Séville cet été. Il a déjà signé un contrat jusqu'en 2023. Le montant du transfert est estimé à 10,5 millions d'euros. Wöber a été accueilli par le Français Julien Escudé, ancien joueur sévillan.

Notre avis : Décidément, les jeunes de l'Ajax s'exportent très bien.

Stuttgart tient le successeur de Pavard

Avec le départ à venir de Benjamin Pavard pour le Bayern Munich, Stuttgart avait besoin d'un nouveau défenseur. Les dirigeants du VfB n'ont pas perdu de temps et ont déjà identifié leur prochaine cible. Selon la presse turque, il s'agira d'Ozan Kabak, 18 ans et très prometteur joueur de Galatasaray. Les deux clubs auraient trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 12 millions d'euros dès cet hiver.

Notre avis : Un renfort qui ne fera de toute façon pas de mal à Stuttgart dans sa lutte pour le maintien.

La Juve et l'Atlético pistent Emerson Palmieri

Parti de la Roma pour Chelsea l'été dernier, Emerson Palmieri peine à s'imposer chez les Blues. Selon Sky Italia, l'arrière gauche brésilien de 24 ans ne manquent toutefois pas de solutions de repli. Si un transfert n'est pas attendu cet hiver, la Juventus et surtout l'Atlético Madrid qui pourrait perdre Lucas Hernandez, pensent à lui pour la saison prochaine.

Notre avis : Un joli duel en perspective.

Boudebouz dans le flou au Betis

Le club andalou s'est bien renforcé l'été dernier et encore cet hiver avec l'arrivée du prometteur mexicain Lainez mais cela ne fait pas les affaires de Ryad Boudebouz. L'international algérien de 28 ans joue peu cette saison et cela pourrait commencer à l'agacer. Comme le rapporte Estadio Deportivo, Boudebouz ne s'est pas entraîné ce mercredi et a rencontré son président. Le milieu offensif est suivi par Nice et Bordeaux mais il ne souhaite pas revenir en Ligue 1 selon le quotidien sportif andalou. Bologne est également intéressé.

Notre avis : Un choix difficile pour Boudebouz car Bologne peine en Serie A.

Le Barça optimiste pour la prolongation de Jordi Alba

Ce n'est pas encore une urgence mais le FC Barcelone devra, dans les prochains mois, entamer les discussions avec Jordi Alba dont le contrat prendra fin en juin 2020. Interrogé par le quotidien catalan Sport, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu s'est montré très confiant. "Bien sûr qu'il va continuer", a assuré le dirigeant catalan. "C'est un joueur essentiel pour nous et il doit avoir le contrat qu'il mérite". Un nouveau bail de 5 ans est à l'étude pour Jordi Alba.