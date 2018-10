James Rodriguez, Rabiot, Ibrahimovic : les 4 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Rabiot (refuse) encore de prolonger

Adrien Rabiot poursuit son bras de fer avec le PSG. Selon les informations de Paris United, le joueur a de nouveau refusé une prolongation de contrat du club parisien. L'offre portait sur un salaire de... 9 millions d'euros par an, alors que le milieu de terrain en espère au moins 10. Le tout assorti d'une prime à la signature à cette hauteur. Si Rabiot a donné la priorité à Paris, d'autres clubs restent à l'affût, comme le Barça. Si les dirigeants du club de la capitale restent optimistes, ce dossier est pour le moment dans une impasse.

Notre avis : Le joueur, le club et le vestiaire : personne n'est gagnant dans ce dossier.

Vidéo - Deschamps : "Encore beaucoup trop tôt pour rappeler Rabiot" 01:10

Leonardo évoque le dossier Ibrahimovic

C'est LA rumeur qui fait parler toute l'Italie. Depuis deux jours, l'hypothèse d'un retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan en janvier prochain défraie la chronique. Et visiblement, il y a un fond de vérité, comme l'a confié Leonardo jeudi soir avant Milan-Olympiakos. "On y a pensé cet été. C’est un guerrier, il a des caractéristiques particulières. Il aime Milan et le club. Je suis très lié à lui, mais maintenant c’est impossible", a expliqué le directeur sportif milanais à Sky Italie.

Notre avis : Leonardo a confirmé que la venue d'Ibrahimovic était possible l'été dernier, plus maintenant. Coup de bluff ? Possible. Une tentative pourrait être réalisée en janvier prochain.

James Rodriguez va-t-il quitter le Bayern ?

Peu titularisé par Niko Kovac cette saison, James Rodriguez songerait sérieusement à quitter le Bayern Munich. Comme l'explique Bild ce vendredi, la relation est loin d'être au beau fixe entre les deux hommes, au point que le Colombien aurait confié à ses coéquipiers sa volonté d'aller voir ailleurs. Pour rappel, James est actuellement prêté (avec option d'achat) au club bavarois. Par ses méthodes, qui ne font pas l'unanimité selon Bild, Kovac est en train de perdre une partie de son vestiaire.

Notre avis : Une information certainement véridique. Bild est plutôt fiable.

Le Barça résigné pour Pogba

"Ce sont seulement des rumeurs. Je pense que Pogba continuera longtemps à United parce que les grandes équipes veulent garder leurs grands joueurs", expliquait récemment Josep Maria Bartomeu à l'évocation du dossier Paul Pogba. Et visiblement, le président du Barça ne bluffait pas. En effet, Mundo Deportivo explique que le club catalan se serait résigné pour la venue de l'international français. La raison ? Les coûts astronomiques d'une telle opération.

Notre avis : Prix du transfert, salaire, commissions... Oui, recruter Paul Pogba exige un gros chèque.