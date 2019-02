James Rodriguez, Rakitic, Laporte : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Rakitic se rapproche de l'Inter

L'information a fait beaucoup de bruit ce mecredi. Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l'Inter Milan ont récemment rencontré leurs homologues du Barça. Le but ? Transmettre une offre pour... Ivan Rakitic, qui n'a toujours pas prolongé avec les Blaugranas. Le quotidien italien informe que cette dernière avoisine les 35 millions d'euros. De son côté, le Barça en réclamerait dix de plus. Une solution à mi-chemin pourrait être trouvée. Le Croate, lui, aurait décidé de rejoindre la Lombardie.

Notre avis : Rakitic aurait aimé prolonger au Barça. Problème, ses dirigeants prennent leur temps... De quoi le pousser au départ à l'Inter ?

James Rodriguez évoque son avenir

Que va faire James Rodriguez en fin de saison ? Alors que son prêt de deux ans au Bayern Munich prend fin en juin, l'international colombien continue d'entretenir le flou sur son avenir. Un retour au Real Madrid ? Ce n'est pas à exclure. "J’ai tout à Madrid, j’ai une maison et des gens qui m’aiment ... nous devons penser à tout", a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS. De quoi faire planer le doute...

Notre avis : Le Bayern va probablement lever l'option d'achat de James Rodriguez. Mais sa relation avec Niko Kovac, le coach bavarois, est des plus fraîches... La situation est donc complexe.

Militão tout proche du Real Madrid...

Le Real Madrid continue de préparer le terrain pour son mercato estival. Très solide avec le FC Porto, Éder Militão devrait être l'un des renforts du club madrilène l'été prochain. Selon Marca, ce transfert est en effet quasi bouclé. Le média madrilène parle d'un contrat jusqu'en 2025 pour le défenseur central. Pour le recruter, le Real va lever sa clause libératoire de 50 millions d'euros.

Notre avis : Militão etait très courtisé sur le mercato. Joli coup du Real s'il se confirme.

Eder Militao - PortoGetty Images

... qui pourrait échanger Marcelo contre Alex Sandro

Au lendemain de l'annonce de la Cadena Cope, qui expliquait que Marcelo avait rencontré les dirigeants du Real Madrid pour évoquer sa situation, le Corriere dello Sport y va également de son scoop. Pour le quotidien transalpin, la Juve, qui serait bien intéressée par l'international brésilien, souhaiterait l'échanger avec... Alex Sandro. Vraie possibilité ou simple rumeur ? De son côté, Tuttosport confirme ce mercredi l'intérêt des Bianconeri pour Marcelo. Sans parler d'un échange pour autant...

Notre avis : Cet échange semble assez improbable. Pour rappel, Alex Sandro a prolongé jusqu'en 2023... en décembre dernier.

Laporte pourrait prolonger à City

Arrivé en janvier 2018 à Manchester City, Aymeric Laporte semble avoir convaincu tout le monde de côté des Citizens. Au point de bientôt prolonger son contrat ? Selon Sky Sports, c'est une possibilité. La chaîne britannique rapporte que des discussions sont en cours entre le défenseur français et sa direction. Pour rappel, Laporte est sous contrat avec City jusqu'en 2023.

Notre avis : Laporte est très apprécié par Pep Guardiola. Une prolongation est donc possibile, surtout que Sky Sports reste une source très fiable.

Aymeric Laporte, le défenseur central de Manchester City.Getty Images

Le Goff continue à Lorient

Vincent Le Goff va poursuivre l'aventure à Lorient. Via un communiqué, les Merlus ont annoncé que le latéral gauche avait prolongé de deux ans, soit jusqu'en juin 2022. "Je suis ravi de prolonger chez les Merlus. Nous avons un groupe de qualité, solidaire, au sein d’un club ambitieux. Le projet mis en place par les dirigeants et l’entraîneur depuis plus d’un an me convient parfaitement et je suis persuadé que nous allons accomplir de belles choses tous ensemble", a confié ce dernier.