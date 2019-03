Jean-Michel Aulas : "Un retour de Karim Benzema à l'OL ? On en a parlé l’année dernière..."

C'est l'un de ses rêves les plus fous. Depuis plusieurs années, Jean-Michel Aulas garde l'espoir de faire (re)venir un jour Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais. Parti en juillet 2009, l'attaquant du Real Madrid, né et formé à Lyon, pourrait-il envisager de faire son come-back dans un futur proche ? "Ce serait magnifique", a répondu le président lyonnais, interrogé par France 3 sur l'hypothèse d'une fin de carrière du Français chez les Gones.

"On en a discuté avec son agent"

Toujours très attaché à "son" attaquant, Jean-Michel Aulas a révélé avoir tenté une approche l'année dernière. "On en a parlé l’année dernière parce qu’il se posait un certain nombre de questions aussi. Mais économiquement, on ne peut pas le faire. On en a discuté avec son agent, avec lui. Ça fait partie des idées que l’on peut avoir", a confié le patron de l'OL, qui était alors en quête d'un numéro 9.

Auteur d'une belle saison avec le Real Madrid, Karim Benzema, qui fêtera ses 32 ans cette année et dont le contrat expire en 2021, ne semble pas près de quitter le club madrilène. Encore moins après le retour de Zinedine Zidane sur le banc...