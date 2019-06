Leonardo is back. Annoncé depuis plusieurs jours, le retour du dirigeant brésilien au PSG est désormais officiel. Il remplace Antero Henrique, remercié quelques heures auparavant. "Le dirigeant brésilien retrouve le club de la capitale à un poste de directeur sportif, une fonction qu’il a déjà occupée de 2011 à 2013", précise le communiqué parisien. De son côté, "Leo" n'a pas caché sa joie de revenir à Paris.

"Je suis extrêmement enthousiaste (...) Aujourd’hui, je reviens à Paris avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie à l’idée de faire partie à nouveau de ce club pour lequel j’éprouve un profond respect", explique-t-il dans le communiqué. Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, évoque un "moment particulier" à l'heure de retrouver Leonardo.

"’Leo' a marqué l’histoire de notre Club et nous savons tous le rôle qu’il a tenu lors de son passage comme Directeur sportif au début de notre projet, explique le président parisien. Le Paris Saint-Germain est toujours resté sa famille, nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau. Son retour, avec le dynamisme et le talent qu’on lui connaît, contribuera à placer le Club dans un nouveau cycle où l’ambition conserve toute sa place. Je suis certain que ces retrouvailles feront le bonheur du Parc des Princes, qui a toujours gardé Leonardo dans son cœur"

Henrique, départ d'un commun accord

L'arrivée de Leonardo signifie donc le départ d'Antero Henrique. Après deux ans, le Portugais fait ses valises. Le tout d'un "commun accord", comme annoncé par le PSG quelques heures plus tôt. Si la relation n'a pas toujours été au beau fixe, le PSG a tenu à remercier le Portugais. "Ces deux dernières années, Antero Henrique aura contribué à la dynamique de résultats de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain (...) Le Club remercie Antero Henrique pour son professionnalisme et son engagement au cours de ces deux dernières années et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets", pouvait-on lire dans le communiqué.

Nasser Al-Khelaifi; Antero Henrique; Thomas TuchelGetty Images

Mais au-delà de ce discours de façade, ce départ risque d'en soulager certains. En premier lieu, Thomas Tuchel, qui n'a jamais caché sa méfiance envers son désormais ex-dirigeant. En conflit ouvert, les deux hommes ne se sont jamais réellement appréciés. Même discours pour Thiago Motta, l'entraîneur des U19 parisiens, qui envisageait même de claquer la porte pour des divergences avec Henrique. Le calme et la sérénité devraient retrouver leur place avec le départ du Portugais. Une nouvelle ère s'ouvre à Paris.