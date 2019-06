Le mercato est une affaire de vase communicants. Et le départ potentiel d'Antoine Griezmann vers le PSG, rumeur rapportée dimanche par le quotidien catalan Sport, pourrait précipiter le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid à l'horizon 2021.

En effet, si l'international français avait préféré rejoindre le Paris Saint-Germain plutôt que le Real Madrid en dépit d'un appel de Zinedine Zidane à l'été 2017 (sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 135 millions d'euros, plus 45 de bonus pour porter le transfert à 180 millions), il se pourrait que son avenir passe par un passage dans la capitale espagnole. Malgré son échec il y a deux ans, le club madrilène compte bien revenir à la charge en s'inspirant de sa fraîche recrue, Eden Hazard.

L'exemple Hazard

Comment le Real Madrid s'y est-il pris pour attirer l'attaquant belge ? Après le non renouvellement de contrat de ce dernier avec les Blues et profitant de sa dernière année de contrat, l'ancien lillois a rejoint les Merengue pour un peu plus de 100 millions d'euros.

Ainsi, selon AS, le plan de Florentino Pérez pour attirer Mbappé au Real Madrid serait en tout point similaire : étant donné que l'international français est sous contrat jusqu'en 2023, le club madrilène croit savoir que le club de la capitale serait disposé à laisser partir le joyau français dès la saison 2021, conscient de la position de force du Parisien pour un éventuel départ.

Pour rappel, lors de la soirée des trophées UNFP le 19 mai dernier, Kylian Mbappé avait déclaré : "C'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités, ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs, avec un nouveau projet".