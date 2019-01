Leandro Paredes, Nkunku, Germain : les 13 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Le PSG boucle Paredes…

Le club parisien tiendrait enfin son nouveau milieu de terrain. Selon L'Equipe, le PSG a trouvé un accord avec le Zenit St-Pétersbourg pour le transfert de Leandro Paredes. Une indemnité de transfert de 47 millions d'euros est évoquée pour le milieu de terrain argentin de 24 ans. Paredes signera un contrat de quatre ans et demi.

Notre avis : Enfin une bonne nouvelle pour le PSG.

Leandro Paredes of FC Zenit Saint PetersburgGetty Images

…et discute avec Naples pour Allan et Koulibaly

Les dirigeants parisiens s'activent de toutes parts. Alors qu'il viendrait de trouver un terrain d'entente avec le Zenit pour Leandro Paredes, le PSG négocie également avec le Napoli pour recruter Allan mais aussi Koulibaly, selon Il Mattino. Le quotidien napolitain assure que le milieu de terrain brésilien ne partira pas à moins de 100 millions d'euros et qu'un accord commercial entre le club italien et la compagnie Qatar Airways pourrait faciliter la transaction. Le PSG s'intéresserait également au défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly qui devrait coûter la même somme.

Notre avis : Difficile d'imaginer le club parisien dépenser autant cet hiver ou même l'été prochain.

Vidéo - Mercato Buzz : Menacé par la concurrence, le PSG est prêt à sortir le chéquier 01:32

Arsenal s'intéresse à Nkunku

Mécontent de son temps de jeu, Christopher Nkunku n'a pas caché ses envies de départ du PSG. A la recherche de renforts cet hiver, les Gunners ont flairé l'opportunité et s'intéressent de près au jeune milieu de terrain, selon L'Equipe. Nkunku aimerait de nouveau évoluer sous les ordres d'Unai Emery qui lui faisait confiance à Paris et a demandé à ses dirigeants d'étudier la proposition d'Arsenal. Le PSG attendrait de pouvoir recruter un ou deux milieux de terrain avant de se prononcer.

Notre avis : Une porte de sortie forcément alléchante pour Nkunku.

Christopher NkunkuGetty Images

Nice pas franchement fan de Germain

Alors que Mario Balotelli a rejoint l'OM mercredi, Valère Germain aurait pu, de son côté, filer à Nice. Selon L'Equipe, Julien Fournier, directeur général du Gym, a en effet oeuvré pour permettre la fin du contrat de Super Mario chez les Aiglons et son arrivée à Marseille. En récompense, les dirigeants phocéens étaient prêts à faciliter un prêt de leur attaquant Valère Germain mais leurs homologues niçois ne seraient pas séduits par cette possibilité.

Notre avis : Germain peine à l'OM mais il s'était montré performant à Nice et pourrait de nouveau rendre service aux Aiglons.

Valère Germain (Marseille) buteur contre Rennes en Coupe de la LigueGetty Images

Monaco attend Gelson Martins

Encore un petit nouveau en approche du Rocher. Selon RMC Sport, l'AS Monaco est sur le point d'obtenir le prêt de Gelson Martins. En difficulté à l'Atlético Madrid, qu'il a rejoint l'été dernier, l'attaquant portugais de 23 ans devrait finir la saison à Monaco.

Notre avis : Avec la mise à l'écart de Thierry Henry, l'arrivée de Gelson Martins est forcément remise en cause.

Gelson Martins (Atlético de Madrid)Getty Images

Rivière chez les Crocos ?

Les Nîmois cherchent un attaquant et ils ont jeté leur dévolu sur Emmanuel Rivière. Selon RMC Sport, le Nîmes Olympique négocie actuellement avec le FC Metz en vue d'un prêt. Rivière, 28 ans, a marqué 1 but en 9 matches de championnat avec le leader du classement de Ligue 2.

Notre avis : Après la grave blessure de Depres, Nîmes a besoin d'un attaquant à tout prix.

La joie d'Emmanuel Rivière après son but face à MontpellierGetty Images

Benatia vers le Qatar

Medhi Benatia pourrait bien quitter la Juventus cet hiver. En manque de temps de jeu, le défenseur marocain aurait reçu une proposition du Qatar selon Sky Italie, et plus précisément du club d'Al-Duhail, qui proposerait 10 millions d'euros (+bonus) aux Bianconeri. Fabio Paratici, le directeur sportif du club italien, étudierait actuellement la possibilité d'accepter cette offre. De son côté, Benatia souhaite rejoindre Al-Duhail.

Notre avis : La Vieille Dame devrait finir par accepter cette proposition.

Les Girondins pistent un jeune Anglais

Ce jeudi, L'Equipe confirme dans son édition du jour que Bordeaux est très proche de recruter Josh Maja (20 ans). Attaquant de Sunderland, le joueur, qui est en fin de contrat dans six mois, va signer pour quatre ans et demi. Le quotidien annonce qu'il intégrera le groupe professionnel dès cet hiver.

Notre avis : Bordeaux commencerait-il à miser sur des jeunes à fort potentiel pour mieux les revendre ?

Josh Maja célèbre son but avec Sunderland face à WycombeEurosport

Prolongation en vue pour Icardi

Les tifosi de l'Inter peuvent avoir le sourire : Mauro Icardi devrait bientôt prolonger son contrat. Après un premier rendez-vous entre les dirigeants nerazzurri et Wanda Nara, sa femme et agent, l'optimisme règne dans ce dossier. Selon La Gazzetta dello Sport, l'Inter proposerait un salaire de 7 millions d'euros (bonus compris). De plus, le club lombard souhaiterait enlever la clause libératoire du joueur, fixée à 110 millions d'euros pour les clubs étrangers, pour garder la main dans ce dossier. Si tout n'est pas encore réglé, les négociations avancent entre les deux parties.

Notre avis : Ambitieuse, l'Inter ne peut pas se permettre de perdre sa vedette.

Mauro Icardi in allenamento, Getty ImagesGetty Images

L'Inter veut Cedric Soares

Les Nerazzurri cherchent un nouvel arrière droit. Déçus par les performances de Sime Vrsaljko, les dirigeants de l'Inter Milan s'intéressent sérieusement à Cedric Soares selon Sky italia. Solide titulaire à Southampton depuis son arrivée en 2015, l'international portugais a disputé 22 matches toutes compétitions confondues cette saison pour 1 but et 2 passes décisives. Les Saints cèderont difficilement leur défenseur mais l'Inter semble tout de même optimiste. Les discussions sont en tout cas lancées.

Notre avis : Un très bon renfort en vue pour l'Inter.

Obi Mikel rejoint Middlesbrough

Le milieu de terrain nigerian est de retour en Angleterre. Deux ans après avoir quitté Chelsea pour le club chinois du Tianjin Teda, John Obi Mikel a signé "un contrat de courte durée" (jusqu'à la fin de la saison) à Middlesbrough, actuel 5e de Championship et qui vise la montée en Premier League. Le joueur de 31 ans arrive libre et fort de son expérience internationale (85 sélections) mais aussi du foot anglais (249 matches de Premier League) et européen (59 rencontres de Ligue des champions).

Notre avis : Un pari sans grand risque pour Boro.

Jordan Lukaku à un pas de Newcastle

Rafael Benitez va pouvoir souffler. Le coach des Magpies réclame des renforts et il devrait en obtenir un très rapidement. Selon Sky Italia, Jordan Lukaku arrive en prêt avec option d'achat à Newcastle en provenance de la Lazio. L'arrière gauche belge a disputé 8 matches (169 minutes) cette saison avec le club romain pour 0 but et 1 passe décisive.

Notre avis : Lukaku doit quitter la Lazio pour se relancer.

Dortmund en pince pour Zaha

Les Borussen devront faire sans Christian Pulisic à partir de l'été prochain et sont en quête d'un renfort offensif. Selon Sky Sports, le BvB a jeté son dévolu sur Wilfried Zaha, actuellement moins performant avec Crystal Palace. L'attaquant est cependant sous contrat jusqu'en 2023 et le club londonien pourrait réclamer 50 millions d'euros pour le céder.

Notre avis : Un intérêt plutôt étonnant mais les recruteurs du Borussia se trompent rarement.