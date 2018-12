Pépé, Isco, Martial, Hummels... Les 11 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Nicolas Pépé ferme la porte à un départ

Auteur d'un début de saison flamboyant avec Lille, Nicolas Pépé fait partie des joueurs les plus surveillés d'Europe ces dernières semaines. Au point de pousser l'Ivoirien à quitter les Dogues ? Pas le moins du monde. Pas cet hiver en tout cas, comme il l'a confié au quotidien nordiste La Voix du Nord. "Terminer la saison au LOSC ? Pour moi, c'est certain, a-t-il assuré dans une interview. Comme le président l'a dit, j'ai décidé de finir la saison à Lille et à la fin de celle-ci, rien ne sera fait. Je suis sous contrat jusqu'à 2022. J'ai l'idée de terminer cette saison à Lille et, pourquoi pas, arracher une place européenne, ce serait beau."

Notre avis : Pépé aura encore plus de portes ouvertes l'été prochain s'il reste sur sa lancée.

Non, Radonjic ne pourra pas quitter l'OM cet hiver

Nemanja Radonjic n'a pas vraiment convaincu pour ses premiers mois à l'Olympique de Marseille. L'ailier serbe peine à trouver sa place dans le jeu de l'OM, et est en manque de temps de jeu. Le média allemand Sport1 pensait révéler une porte de sortie à l'international en évoquant un intérêt de Stuttgart, pour un prêt avec option d'achat. Le joueur de 22 ans devra toutefois s'accrocher encore un peu sur la Canebière. Ayant évolué également à l'Etoile Rouge de Belgrade en début de saison avant son transfert, il ne peut pas jouer pour un troisième club cette saison.

Notre avis : Avec du travail, Radonjic a le talent pour pouvoir s'exprimer.

Germain à Nice pour faciliter l'arrivée de Balotelli à l'OM ?

Et si l'OM avait trouvé le moyen rêvé d'approcher son fameux grand attaquant ? Nice-Matin assurait samedi que Valère Germain, en délicatesse à Marseille, verrait d'un bon œil un retour à Nice dès cet hiver. Ce départ pourrait entrouvrir la porte à l'arrivée de Mario Balotelli, qui figure parmi les principales pistes phocéennes en pointe, et dont le salaire posait jusque-là problème. L'attaquant italien n'était pas présent à la reprise de l'OGC, excusé par Patrick Vieira pour le laisser "réfléchir quelques jours à son avenir".

Notre avis : Marseille aurait tort de s'en priver pour espérer enfin concrétiser une signature de poids devant.

Le PSG sur la trace d'Isco

Fragilisé au Real Madrid depuis l'arrivée de Santiago Solari sur le banc, Isco songerait sérieusement à quitter la Maison Blanche, et ce pourrait être dès cet hiver. Annoncé à Manchester City ou à la Juventus Turin, il se murmure qu'il pourrait aussi arriver en France. Selon le site spécialisé Paris United, le père et agent d'Isco serait en discussions avec Nasser Al-Khelaïfi pour l'arrivée du meneur au PSG. Toujours selon Paris United, le club de la capitale avait déjà approché l'international espagnol en 2016 lorsqu'Unai Emery était devenu entraîneur du PSG. Problème : la clause libératoire d'Isco s'élève... à 700 millions d'euros.

Notre avis : Avec une clause libératoire aussi élevée et un besoin urgent d'une sentinelle, la piste Isco n'est sans doute pas la priorité du PSG.

Isco sur le banc du RealGetty Images

Un ancien prodige de la Masia gratuitement à Marseille ?

Selon Mundo Deportivo, Munir El Haddadi, issu du centre de formation du FC Barcelone, serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Libre de tout contrat avec les Blaugrana le 30 juin 2019, il sera dès le 1er janvier libre de négocier avec d'autres équipes. Sevré de temps de jeu depuis le début de la saison (148 minutes en Liga), Munir devrait avoir des propositions pour quitter la Catalogne. Andoni Zubizarreta, qui connait bien le joueur, militerait pour sa venue en juin. Mais l'OM devra affronter la concurrence du Celta Vigo, Alavés ou encore West Ham dans ce dossier.

Notre avis : Ce n'est pas le nom le plus ronflant, mais Munir sera un joueur revanchard. Jeune et gratuit, c'est un pari sans grands risques pour l'OM.

Pulisic OK avec Chelsea

Selon le quotidien allemand Bild, Christian Pulisic (20 ans) se serait mis d'accord avec Chelsea pour rejoindre les Blues l'été prochain. Le joueur du Borussia, dont le contrat avec Dortmund expire en 2020, est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football américain. Le club de la Ruhr réclamerait 50 millions d'euros pour le jeune milieu offensif, auteur d'un but en 11 matches de Bundesliga cette saison.

Notre avis : Son âge et son potentiel feraient de Pulisic une bonne recrue à développer pour les Blues, même si l'indemnité annoncée est élevée.

Nasri en approche à West Ham

Libre de tout contrat depuis son départ d'Antalyaspor en janvier, Samir Nasri, de retour de suspension, devrait rebondir à West Ham. Selon France Football, le Français, qui s'entraîne avec les Hammers depuis novembre, va signer un contrat jusqu'à la fin de la saison avec une option de deux années supplémentaires. Un choix facilité par la proximité entre l'ancien Citizen et Manuel Pellegrini, actuel coach des Hammers qui l'avait déjà eu ses ordres à City. West Ham n'attendrait plus qu'une lettre de sortie de la Fédération turque pour entériner le deal.

Notre avis : Nasri et West Ham, c'est la suite logique des événements. Avec un tel contrat, les deux parties y trouvent leur compte.

Samir Nasri devrait signer à West HamImago

Solskjaer veut voir Martial et De Gea prolonger à United

Ole Gunnar Solskjaer, qui a remis Manchester United à l'endroit depuis son arrivée, souhaite voir David de Gea et Anthony Martial prolonger à Manchester United. "C'est aux joueurs de décider mais quand tu es à United, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs", a anticipé le nouveau manager mancunien dans le Daily Mail. Les deux joueurs ont récemment vu leurs négociations échouer pour prolonger leur bail à Old Trafford au-delà de 2020.

Notre avis : Revigorés depuis l'arrivée de Solskjaer, De Gea et Martial sont l'avenir proche de MU. Le club doit rapidement clarifier leur situation pour éviter un départ prématuré.

Hummels disponible pour 33 millions d'euros ?

Pas toujours titulaire avec Niko Kovac au Bayern, Mats Hummels (30 ans) pourrait-il quitter la Bavière ? Selon The Sun, dont les informations ont une fiabilité relative, le Bayern Munich serait disposé à laisser partir l'international allemand pour 33 millions d'euros. Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, qui lorgne sur un défenseur central, aurait des vues sur l'ancien du Borussia Dortmund. Toujours selon le tabloïd, l'offre aurait une durée de vie limitée puisqu'elle expirerait au 14 janvier afin de laisser le temps aux Bavarois de lui trouver un remplaçant…

Notre avis : Hummels est moins flamboyant mais il reste important au Bayern. Le voir être bradé si rapidement serait une surprise, même si la piste Chelsea est sérieuse.

Une nouvelle opportunité en Liga pour Chicharito ?

Valence se cherche un nouveau buteur, et ce pourrait bien être Chicharito. Selon AS, les deux parties seraient déjà d'accord sur le principe d'une arrivée de l'international mexicain. Mais deux problèmes subsistent : Valence doit se libérer d'un ou deux attaquants (Michy Batshuayi serait le candidat privilégié au départ). Et West Ham doit accepter de lâcher son attaquant, qui a joué 15 matches pour 5 buts et 2 passes décisives cette saison.

Notre avis : Chicharito à Valence, c'est du domaine du crédible. Mais il reste plusieurs détails à régler.

Muriel à deux pas du Milan

Peu utilisé à Séville (6 matches de Liga disputés cette année), Luis Muriel pourrait rapidement quitter l'Andalousie. Courtisé par la Fiorentina, l'attaquant colombien aurait donné son accord au Milan AC, qu'il pourrait rejoindre sous la forme d'un prêt. Selon Marca, le FC Séville réclamerait une obligation d'achat à hauteur de 12 millions d'euros pour un joueur acheté 21,5 millions à l'été 2017 à la Sampdoria de Gênes.

Notre avis : Gattuso apprécie Muriel, qui souhaite quitter Séville. Le Colombien est bien parti pour arriver au Milan AC.