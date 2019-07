ACCORD JUVENTUS - MILINKOVIC-SAVIC ?

A en croire les informations de Calciomercato, la Juventus Turin a conclu un accord avec Milinkovic-Savic pour le faire signer, au détriment des négociations avec la Lazio Rome, qui nécessiteraient plus de 90 millions d'euros.

Notre avis : Une cible qui devrait encore échapper au Paris Saint-Germain.

DE LIGT SE RAPPROCHE DE LA JUVENTUS

Auprès du quotidien néerlandais De Telegraaf, Mino Raiola, l'agent de Mathijs de Ligt, a confirmé que son joueur se rapprochait plus que jamais de la Juve. Si ce dernier a admis que "De Ligt a un accord" avec le club italien, tout dépendrait désormais des négociations entre les deux clubs concernés. "Nous attendons que la Juve et l'Ajax se mettent d'accord sur le transfert", a-t-il expliqué.

Notre avis : Une destination qui ne fait plus guère de doutes pour de Ligt.

NKUNKU ET NSOKI DANS L'ATTENTE

Selon L'Equipe, Christopher Nkunku réfléchirait toujours à rejoindre le RB Leipzig alors qu'un accord entre 15 et 20 millions d'euros serait proche entre le PSG et le club allemand. Par ailleurs, le défenseur du club de la capitale Stanley Nsoki (20 ans) intéresserait l'OM, Lille et la Lazio sans qu'une offre concrète n'ait encore été proposée au Paris Saint-Germain, qui espère toucher 10 millions d'euros dans la vente de son joueur.

Notre avis : Une liste de départs de "titis" qui s'allonge pour le PSG.

L'OM A DE LA CONCURRENCE POUR BENEDETTO

Fortement courtisé par l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto attire également d'autres clubs européens. A en croire les informations du Corriere dello Sport ce lundi, l'attaquant argentin de Boca Juniors serait dans les petits papiers de formations de Serie A, comme la Fiorentina. La Viola aurait comme plan B Chicharito Hernandez (West Ham).

Notre avis : L'OM va peut-être encore devoir patienter avant de trouver son grand attaquant.

TRAPP SUR LES TABLETTES DE PORTO ?

D'après Record, Porto serait très intéressé par Kevin Trapp. Le gardien de but du Paris Saint-Germain était prêté l'an passé à l'Eintracht Francfort, mais il ne serait pas insensible aux sirènes portugaises. Le but étant de prendre la suite d'Iker Casillas.

Notre avis : Un club où Kevin Trapp pourrait s'installer sur la durée.

WATFORD SUR LA PISTE SAINT-MAXIMIM ?

A en croire les dernières informations de Sky Sports, Watford se serait renseigné sur Allan Saint-Maximin, l'actuel ailier de l'OGC Nice.

Notre avis : Une destination peu surprenante pour un joueur qui pouvait encore viser le top européen il y a un an.

KHEDIRA ET MATUIDI SACRIFIÉS PAR LA JUVENTUS ?

Selon TuttoSport, la Juventus Turin n'exclut pas la possibilité de se séparer de deux de ses milieux de terrain : Sami Khedira, dont le salaire net est proche de 6 millions d'euros, et Blaise Matuidi, qui possède un salaire de 4 millions d'euros par saison.

Notre avis : Le prix à payer si la Juventus Turin concrétise tous ses dossiers.

UN INTÉRÊT DE NAPLES POUR ICARDI ?

En Italie, des rumeurs laissent à penser qu'une offre de Naples a été formulée pour l'Argentin Mauro Icardi. De Laurentiis aurait ainsi présenté à Wanda Nara une offre officielle de contrat de cinq ans d'un montant net de 7,5 millions d'euros par saison, sans compter les primes. Une proposition qui se rapproche de celle de la Juventus Turin (8 millions d'euros). Le joueur veut rester en Serie A et a déjà rejeté plusieurs propositions de l'étranger.

Notre avis : Un feuilleton qui pourrait encore durer un certain moment.

MAROTTA MAITRE DU TIMING DANS LE DOSSIER LUKAKU

La patience est mère de toutes les vertus dit-on. Un adage que souhaite appliquer à la lettre le président délégué de l'Inter, Giuseppe Marotta, dans l'optique d'engager l'attaquant de Manchester United, Romelu Lukaku. Si l'attaquant belge est la priorité d'Antonio Conte cet été, Marotta appelle (encore) à la patience. "Nous travaillons dur afin de constituer le meilleur groupe possible pour la nouvelle saison. Nous devons également trouver des moyens de respecter tous les périmètres financiers", a déclaré le dirigeant interiste pour Sky Sports. Et de poursuivre. "Nous ne pouvons pas précipiter les choses car cela peut conduire à des erreurs. Nous avons les idées claires, mais nous devons être patients."

Notre avis : Ce n'est plus qu'une question de jours pour Lukaku, qui va enfin pouvoir se relancer.

L'INTER SUR LA PISTE DZEKO ?

A en croire la presse anglaise, l'Inter Milan serait fortement intéressée par la piste Edin Dzeko, si celle menant à Romelu Lukaku, pensionnaire de Manchester United, n'aboutissait pas.

Notre avis : L'Inter Milan assure ses arrières et d'une manière cohérente.

RUMMENIGGE PROMET DE NOUVELLE RECRUES

En conférence de presse, Karl-Heinz Rummenigge a assuré que le Bayern Munich allait recruter de nouveaux joueurs : "Nous devons attendre et voir. Nous sommes toujours à la recherche d'ailiers. Avec (Arjen) Robben et (Franck) Ribéry, nous avons perdu deux joueurs de valeur. Je comprends qu'il y ait de l'impatience. Mais je ne suis pas du tout nerveux. (...) Nous procéderons à d'autres transferts d'ici le 2 septembre (ndlr : date de la fin du mercato estival)".

Notre avis : Rummenigge a des idées derrière la tête et le mercato bavarois devrait être particulièrement intéressant.

L'AJAX AMSTERDAM PROLONGE TADIC

Sur Twitter, le club néerlandais de l'Ajax Amsterdam a annoncé la prolongation de contrat de Dusan Tadic, qui signe un nouveau bail qui s'étend jusqu'en 2026.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour l'Ajax dont le joueur était très courtisé.

GERRARD PAS INTÉRESSÉ PAR NEWCASTLE UNITED ?

Selon le Daily Mirror, Steven Gerrard, l'entraîneur des Glasgow Rangers, a rejeté une offre visant à devenir le nouvel entraîneur de Newcastle United.

Notre avis : Gerrard ne se précipite pas avant de franchir un palier dans sa carrière d'entraineur.

EL SHAARAWY TRANSFÉRÉ AU SHANGHAI SHENHUA

L'attaquant italien de l'AS Rome, Stephan El Shaarawy, a été transféré en Chine au Shanghai Shenhua, mal classé du championnat de première division, a indiqué lundi son nouveau club. Si le montant du transfert n'a pas été communiqué, le joueur de 26 ans bénéficiera d'un salaire annuel compris entre 15 et 16 millions d'euros, selon les médias italiens. Le Shanghai Shenhua tente de renforcer son équipe durant le marché estival des transferts, après une première moitié de saison décevante puisque le club pointe actuellement à la 14e place (sur 16) de la Super League chinoise.

Notre avis : L'exode d'un nouveau jeune joueur (26 ans), autour duquel l'AS Rome aurait pu s'appuyer à l'avenir.

KRUNIC SIGNE AU MILAN AC

L'AC Milan a officialisé la signature de Rade Krunic. Le milieu bosnien de 25 ans arrive d'Empoli et s'est engagé pour cinq ans avec le club lombard. Le montant du transfert s'élèverait à 8 millions d'euros, bonus compris.

Notre avis : Milan lance ainsi son mercato… on attend forcément la suite.

L'INTER ET CAGLIARI PROCHES D'UN ACCORD POUR BARELLA ?

Selon Sky Italia, l'Inter et Cagliari auraient considérablement avancé dans les négociations pour le transfert de Nicolo Barella vers le club lombard. Un accord pour un montant de 45 millions d'euros avec des bonus est évoqué par le média italien. Reste à trouver les modalités de paiement.

Notre avis : Pisté par Paris, Barella voulait rejoindre l'Inter. Il devrait être servi.