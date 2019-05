Malcom est sur le marché

L'aventure de Malcom au Barça aura été éphémère. Moins d'un an après avoir acheté l'attaquant brésilien aux Girondins de Bordeaux contre la somme de 41 millions d'euros, le FC Barcelone a décidé de mettre le joueur de 22 ans sur le marché affirme le quotidien catalan Sport. D'un côté, le joueur, insatisfait, voulait gagner du temps de jeu, et de l'autre, le club pourrait réutiliser la manne financière d'un éventuel futur transfert pour le réinvestir cet été. Comme le précise le quotidien, seul un changement d'entraîneur pourrait faire évoluer la situation de l'attaquant. L'objectif du Barça est simple : tenter de récolter le prix d'achat du joueur.

Notre avis : Décision logique des deux parties.

… Et le Barça se dit prêt à écouter les offres pour Dembélé

Dembélé, future victime de la restructuration de l'effectif catalan ? C'est bien possible affirme Sport ce mardi. Selon le média catalan, en cas d'offre, le Barça est prêt à "l'écouter attentivement". Autrement dit, si Dembélé ne figure pas dans la liste des transferts, ce dernier ne serait pas non plus intransférable. Pour rappel, l'ancien attaquant Rennais est arrivé à l’été 2017 en Catalogne pour la somme de 145 millions d'euros (105+40 en bonus) en provenance du Borussia Dortmund. Comme pour le cas Malcom, l'objectif du club serait de récupérer la somme engagée.

Notre avis : La potentialité de le voir partir reste faible et le changement d'entraîneur qui semble se dessiner pourrait changer beaucoup de choses dans ce dossier.

Ousmane DembeleGetty Images

De Ligt au Barça : Les négociations se poursuivent

Matthijs de Ligt serait toujours aussi enthousiaste à l'idée de rejoindre le Barça. Telle est l'information communiquée par Catalunya Radio et Esport3 ce mardi. Selon l'émission "El Club de la Mitjanit", le défenseur de l'Ajax aurait toujours l'intention de rejoindre le Barça la saison prochaine malgré des problèmes d'accord sur le plan financier. D'ailleurs, les négociations suivraient un "schéma très similaire à celui du milieu de terrain Frenkie de Jong" selon le média catalan. Une information qui contredirait celle assurant que le joueur se voulait gourmand sur le plan salarial. Par ailleurs, cette même source affirme que Manchester United a bien contacté l'Ajax Amsterdam. En cas d'accord avec De Ligt, le club anglais serait ainsi disposé à considérer l'offre du club néerlandais.

Notre avis : Le joueur a annoncé qu'il s'exprimera sur sa situation après les matches internationaux.

Officiel : Felipe rejoint l'Atlético

Le FC Porto a officialisé par le biais d'un communiqué officiel envoyé aux autorités boursières le transfert de son défenseur, Felipe, vers l'Atlético Madrid, lundi, pour un montant de 20 millions d'euros. Pilier de la défense des Dragões (93 matches de Liga NOS, 6 buts), le Brésilien de 30 ans succède ainsi à l'Uruguayen Diego Godin, qui va s'engager avec l'Inter Milan. Il s'agit de la première recrue de l'été pour les Colchoneros.

Notre avis : Excellente recrue sur le court terme.

...Et Morata veut rester au club

Prêté jusqu'en juin 2020 par Chelsea à l’Atlético Madrid lors du dernier mercato hivernal, Alvaro Morata a fait savoir lors d'un entretien accordé à Marca qu'il souhaite rester à l'Atléti. "Je veux vraiment rester ici. Partir ne me passe pas par la tête. J’espère que tout cela sera réglé le plus vite possible, je suis heureux ici et je compte y passer les années professionnelles qui me restent", a affirmé l'attaquant de 26 ans passé par le Real Madrid, la Juventus et Chelsea. Mieux encore, l'Espagnol, auteur de 6 buts en Liga depuis son arrivée à Madrid, espère même que son option d'achat sera prochainement levée. "Si ça ne tenait qu’à moi, le transfert serait déjà officiel depuis longtemps. C’est ce que je veux. Ce sont des points de contrat. Nous ne pouvons rien faire. Si j’étais le seul à décider, j’aurais déjà signé mon contrat avec l’Atlético. J’ai tout fait pour venir et je ferai tout mon possible pour rester." a-t-il poursuivi.