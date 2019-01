Kagawa, Mitroglou, Carrasco : les 14 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Mitroglou vers Galatasaray

Dans les tuyaux depuis mardi, le transfert de Kostas Mitroglou vers Galatasaray est bouclé selon RMC Sport. Après un premier refus de l'OM, le club stambouliote est revenu à la charge et un terrain d'entente a été trouvé. L'attaquant grec de 30 ans sera prêté sans option d'achat pour 18 mois et Galatasaray prendra en charge l'intégralité de son salaire. Galatasaray aurait également lancé des négociations avec Kasimpasa pour le transfert de Mbaye Diagne. Ancien joueur de la Juve passé par l'AC Ajaccio, Diagne, 27 ans et 1m93, a déjà marqué 20 buts en 17 matches de championnat cette saison.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour le joueur et l'OM.

Vidéo - Germain - Mitroglou : comment l'OM s'est fait prendre à son propre jeu 03:15

Arsenal discute pour Carrasco

Les Gunners se démènent dans ces dernières heures du mercato. Si le coach Unai Emery avait annoncé un marché paisible pour Arsenal cet hiver et seulement des arrivées en prêt, le club londonien se démène pour renforcer son secteur offensif. Il pistait Ivan Perisic mais l'Inter le retient et Arsenal se tourne désormais vers Yannick Carrasco. Selon Sky Sports, les négociations sont lancées entre Arsenal et le Dalian Yifang pour un transfert du Belge de 25 ans qui souhaite revenir en Europe.

Notre avis : Rien n'est encore fait car l'AC Milan est également très intéressé.

Ferreira Carrasco con la maglia del BelgioGetty Images

Le Barça veut Todibo dès cet hiver

Le FC Barcelone a recruté Jean-Clair Todibo pour l'été prochain mais cela ne plait pas à Toulouse qui l'a éjecté de son groupe pro. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana ont décidé de venir au secours de leur futur défenseur central de 19 ans et négocient avec le TFC pour le faire venir dès cet hiver. Les Violets seraient sur le point d'accepter de laisser partir Todibo contre une petite indemnité de transfert.

Notre avis : Une offensive logique du Barça qui ne veut pas voir son futur joueur freiné dans sa progression.

Everton en pince pour Batshuayi

Grand perdant du mercato des attaquants pour le moment car il reste bloqué en prêt à Valence en provenance de Chelsea, Michy Batshuayi pourrait finalement trouver une porte de sortie. Selon le Guardian, l'attaquant belge plait beaucoup à Everton. Les Toffees sont intéressés par un transfert définitif et tentent de convaincre les Blues qui réclament 40 millions d'euros.

Notre avis : C'est cher. Mais ce serait une excellente nouvelle pour Batshuayi.

Tielemans en route pour Leicester

Comme évoqué dans ce live mercato mardi, l'AS Monaco et Youri Tielemans vont se séparer en cette fin de mercato. Du moins provisoirement. Selon Het Laatste Nieuws, l'international belge va en effet filer du côté de Leicester qui, en échange, enverra l'international portugais Adrien Silva sur le Rocher. Les deux joueurs vont bouger sous la même formule : un prêt sans option d'achat.

Notre avis : Une bonne solution pour toutes les parties.

Vidéo - Qui est Adrien Silva, celui qui devrait remplacer Tielemans à Monaco ? 01:53

Kagawa dans le viseur de Monaco

C'est un joli coup que pourrait frapper l'AS Monaco. Comme révélé par Yahoo Sport, le club du Rocher serait proche de boucler l'arrivée de Shinji Kagawa, qui évolue actuellement au Borussia Dortmund. L'international japonais, qui n'a disputé que deux matches de Bundesliga cette saison, viendrait ainsi renforcer l'effectif de Leonardo Jardim.

Notre avis : L'ASM risque d'empiler les joueurs offensifs.

Shinji KagawaEurosport

...Nkoudou également

Le club du Rocher multiplie les pistes et ne sait plus où donner de la tête. Après les rumeurs Kagawa et Adrien Silva un peu plus tôt ce mercredi mais aussi l'arrivée de Carlos Vinicius, voilà l'AS Monaco sur le point de faire venir Georges-Kévin Nkoudou en prêt selon L'Equipe et RMC Sports. Si son coach Mauricio Pochettino dit compter sur lui, l'ailier de 23 ans n'a disputé qu'un match de Premier League cette saison et pourrait revenir en Ligue 1 après ses passages à Nantes et Marseille. Les Spurs et l'ASM seraient proches d'un accord.

Notre avis : Un curieux choix de l'ASM.

Vidéo - Pochettino : ''On a besoin de Georges-Kévin Nkoudou'' 00:57

Baba Rahman en prêt à Reims

Le Stade de Reims a annoncé tard l'arrivée en prêt jusqu'à la fin de la saison d'Abdul Rahman Baba. L'arrière gauche ghanéen appartient à Chelsea qui l'avait prêté à Schalke 04 mais Rahman n'a disputé que 4 matches en première partie de saison. L'international de 24 ans pallie la longue absence sur blessure de Ghislain Konan. Offensif cet hiver, Reims a également recruté le jeune Portugais Moreto Cassama pour quatre saisons et Sambou Sissoko, arrière droit de 19 ans qui évoluait à Tours.

Notre avis : Le club champenois signe encore un joli coup.

Dagba et N'Soki ne quitteront pas le PSG

En vue en tout début de saison quand le PSG était privé de ses mondialistes, les jeunes Colin Dagba et Stanley N'Soki ne jouent désormais plus avec l'équipe première. Le club parisien aurait pu être tenté de les prêter cet hiver d'autant que Dagba plaisait au Celtic et que N'Soki était désiré par l'OM. Selon RMC Sport, ce ne sera pas le cas car le PSG a refusé les propositions. Antoine Bernède, lui, reste dans le viseur de Saint-Etienne.

Notre avis : Sur le point de perdre Adli, le PSG devrait faire attention à ne pas provoquer la frustration de ses jeunes joeurs.

Colin Dagba et Rony Lopes lors de PSG - AS Monaco / Trophée des championsGetty Images

Benatia dit au revoir à la Juve

Après trois saisons et demi chez la Vieille Dame, Medhi Benatia a choisi de rejoindre le club qatari d'Al Duhail qui a dépensé 8 millions d'euros plus 2 de bonus pour le recruter. Le défenseur central marocain de 31 ans a tenu à saluer le club turinois. "Je voulais prendre le temps de dire au revoir à la grande famille de la Juventus. Les supporters, les joueurs, le staff, les employés me manqueront à coup sûr. Je laisse beaucoup d'amis que j'espère revoir bientôt. En juillet, j’étais sûr de finir ma carrière avec vous, mais malheureusement, la vie vous réserve quelques surprises et j’ai donc dû changer mes plans. Je comprends que l'on n'accepte pas mon choix mais je vous demande de le respecter".

Notre avis : Un dernier beau contrat pour Benatia.

Barreca à un pas de Newcastle…

L'affaire est en très bonne voie. A la rechercher d'un arrière gauche, les Magpies vont miser sur le Monégasque Antonio Barreca. Selon Sky Italia, l'Italien de 23 ans est arrivé à Newcastle ce mercredi matin et va passer sa visite médicale. Il doit être prêté jusqu'à la fin de la saison contre 1 million d'euros avec une option d'achat fixée à 9 millions. Barreca a disputé 9 matches avec Monaco cette saison pour 2 passes décisives.

Notre avis : Solide avec le Torino il y a deux ans, Barreca a besoin de retrouver du temps de jeu.

…qui casse sa tirelire pour Almiron

Longtemps dans le viseur d'Arsenal, Miguel Almiron aurait finalement choisi de rejoindre Newcastle. Selon l'Atlanta Journal-Constitution, le milieu offensif paraguayen qui a brillé en MLS s'est envolé pour le Nord de l'Angleterre afin de passer sa visite médicale chez les Magpies. Atlanta United devrait récupérer 23 millions d'euros en échange de celui qui a signé 13 buts et autant de passes décisives lors de la saison 2018. Almiron constituerait la plus grosse dépense de l'histoire des Magpies.

Notre avis : Un gros pari pour Newcastle qui lutte pour son maintien en Premier League.

Miguel AlmironGetty Images

La Real Sociedad officialise le Lensois Sagnan

C'était attendu, c'est désormais officiel. Le Lensois Modibo Sagnan a été recruté par la Real Sociedad. Le club basque a annoncé s'être entendu avec le club nordiste mais aussi avec le défenseur central de 19 ans qui signera un contrat de quatre ans et demi. Sagnan finira toutefois la saison en prêt chez les Sang et Or. L'Equipe évoque une indemnité de transfert de 5 millions d'euros plus bonus. Sagnan qui était également suivi par le Genoa a disputé 11 matches avec Lens cette saison.

Notre avis : Un club où Sagnan devrait pouvoir progresser sereinement.

Schalke s'emballe

Les Königsblauen ont officialisé l'arrivée du jeune Rabbi Matondo en provenance de Manchester City contre 8 millions d'euros mais ils ne comptent visiblement pas en rester là. Selon Sky Germany, Schalke 04 va récupérer le défenseur central néerlandais Jeffrey Bruma, 27 ans, qui ne jouait plus avec Wolfsburg. Le club allemand est également entré en discussions avec West Ham au sujet de Lucas Perez. Un prêt avec option d'achat est envisagé pour l'avant-centre espagnol arrivé l'été dernier chez les Hammers en provenance d'Arsenal.