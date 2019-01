De Ligt, Rabiot, Özil : les 15 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Le Barça pense désormais à De Ligt

Les Blaugrana pourraient bien continuer leurs emplettes du côté de l'Ajax. Après le recrutement du milieu de terrain Frenkie de Jong pour l'été prochain, le Barça étudie désormais le cas de son coéquipier Matthijs de Ligt selon Mundo Deportivo. Pour le quotidien catalan, les dirigeants barcelonais veulent faire venir le défenseur central de 19 ans pour préparer la succession de Gerard Piqué, 31 ans. Ils aimeraient également l'idée de réunir les deux compères de l'Ajax. Reste à savoir combien leur coûterait un tel transfert et s'ils en ont les moyens.

Notre avis : Pas vraiment une priorité pour le Barça qui est déjà bien fourni en défenseurs centraux.

Tottenham prêt à entrer dans la danse pour Rabiot ?

Et si tout n'était pas si évident pour l'arrivée d'Adrien Rabiot au Barça. Le club catalan est très intéressé par la venue du milieu de terrain du Paris Saint-Germain mais n'en fait pas non plus une priorité absolue. Tottenham espère bien en profiter selon The Sun et est prêt à mettre les moyens avec une offre à hauteur de 23 millions d'euros dès cet hiver pour convaincre le PSG !

Notre avis : Rabiot ne semble pas fait pour les joutes anglaises.

Paredes est à Paris

Attendu depuis jeudi, son transfert n'a pas encore été officialisé mais les choses suivent bien leur cours comme prévu. Selon RMC Sport, Leandro Paredes a passé sa visite médicale avec succès à Doha vendredi. Le milieu de terrain du Zenit que le PSG va recruter contre une quarantaine de millions d'euros est arrivé dans la capitale samedi matin et va signer son contrat. Le tout devait être officialisé dans la journée, au plus tard dimanche.

Notre avis : Thomas Tuchel va pouvoir respirer.

Vidéo - Tuchel : "Terminer le transfert de Paredes ce week-end" 00:35

Reims signe un joli coup avec Zeneli

Il faisait partie de nos talents à suivre aux Pays-Bas et il débarque en Champagne. Comme attendu, le Stade de Reims vient d'officialiser le recrutement d'Arber Zeneli en provenance du SC Heereveen. L'ailier de 23 ans, meilleur passeur d'Eredivisie avec 11 offrandes, a signé un contrat de quatre ans et demi. L'international kosovar originaire de Suède pourrait faire ses débuts en Ligue 1 contre l'OM samedi prochain.

Notre avis : Hâte de le voir à l'œuvre.

Un échange Perisic-Özil à l'étude ?

Arsenal ne compte pas sur Mesut Ozil et piste Ivan Perisic, Sport Mediaset avance donc l'idée d'un "échange" avec l'Inter. Le média italien assure que les Nerazzurri sont désormais prêts à se séparer de leur ailier croate qui affiche ses envies d'ailleurs mais ils réclament 40 millions d'euros en contre-partie pour lui trouver rapidement un remplaçant. Celui-ci pourrait être Rodrigo De Paul de l'Udinese ou le Belge Yannick Carrasco. Toutefois, les dirigeants de l'Inter apprécient le profil d'Özil et un échange avec Arsenal qui est le seul réel prétendant faciliterait les choses. Reste à trouver une formule de prêt avec ou sans option d'achat pour les deux joueurs.

Notre avis : Arsenal ne serait pas perdant.

Arnautovic reste à West Ham…

Fin de la crise chez les Hammers : l'attaquant vedette Marko Arnautovic qui avait reçu une énorme offre de Chine et désirait quitter le club a changé d'avis. L'avant-centre autrichien a posté un message expliquant aux supporters son souhait de rester à West Ham. "C'était une proposition très tentante et j'avais besoin de temps pour en discuter avec mes proches et le club. Je me sens chez moi à West Ham. Je veux mettre ces propositions de côté, aider le club à grimper au classement et essayer de gagner la Cup. Concentrons-nous sur la suite de la saison".

Notre avis : Arnautovic va devoir se remettre la tête à l'endroit.

… qui s'apprête à recruter Maxi Gomez

Belle journée en vue pour les Hammers. Non seulement ils conservent leur vedette Marko Arnautovic mais ils sont également sur le point de recruter Maxi Gomez en provenance du Celta Vigo contre environ 50 millions d'euros selon Sky Sports. L'attaquant uruguayen de 22 ans aurait dû être le remplaçant d'Arnautovic, il deviendra plutôt son coéquipier mais seulement la saison prochaine car il pourrait être prêté au Celta jusqu'en juin avant de débarquer à Londres cet été.

Notre avis : Un joueur talentueux que West Ham n'a pas voulu laisser passer.

Newcastle recale Jordan Lukaku

Les frères Lukaku ne se retrouveront pas en Premier League. Jordan, arrière gauche de la Lazio, devait rejoindre Newcastle vendredi et il est même venu dans le nord de l'Angleterre pour passer sa visite médicale mais celle-ci n'a pas été validée. Le prêt a donc été annulé et le joueur belge de 24 ans est retourné à Rome. Selon Sky Italia, les Magpies ont relancé la piste menant au Monégasque Antonio Barreca.

Notre avis : Coup dur pour Lukaku qui était décidé à quitter la Lazio où il joue très peu.

Lazio's Belgian defender Jordan Lukaku controls the ball during the Italian Serie A football match between AC Milan and Lazio at the San Siro stadium in Milan on January 31, 2018.Getty Images

Le Bayern insiste pour Hudson-Odoi

Le club bavarois a décidé de recruter Callum Hudson-Odoi cet hiver et il ne lâche pas le morceau. Chelsea a déjà refusé une offre de 40 millions d'euros pour son prometteur attaquant de 18 ans mais le Bayern compte bien revenir à la charge avec une nouvelle proposition de 46 millions selon Sky Sports. Le jeune joueur anglais souhaite rejoindre le club munichois pour gagner du temps de jeu.

Notre avis : Le Bayern devra encore augmenter la mise pour convaincre Chelsea qui résiste.

Hudson-OdoiGetty Images

Ça coince pour Morata à l'Atlético

Désireux de quitter les Blues et souhaité par les Colchoneros, Alvaro Morata reste dans l'attente. Selon AS, Chelsea et l'Atlético Madrid ont trouvé un terrain d'entente pour un prêt avec option d'achat à hauteur de 60 millions mais le club londonien veut inclure une clause lui permettant de récupérer le joueur si son actuel coach Maurizio Sarri quitte son poste en fin de saison et que son successeur compte sur Morata.

Notre avis : Les Blues veulent se protéger mais ils ne gagneront rien à retenir Morata.

Cedric débarque à l'Inter

Les Nerazzurri tiennent leur nouvel arrière droit et, comme attendu, il s'agit de Cedric Soares. Le défenseur international portugais est prêté avec une option d'achat de 11 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison par Southampton. Le joueur de 27 ans était titulaire chez les Saints mais l'Inter cherchait un renfort car Sime Vrsaljko ne donne pas satisfaction.

Notre avis : Une recrue de choix pour l'Inter.

Caceres n'est pas "une solution de fortune" pour la Juve

Martin Caceres doit rejoindre la Juventus en provenance de la Lazio dans les prochaines heures. Le défenseur uruguayen a passé sa visite médicale et son futur entraîneur Max Allegri a évoqué son arrivée en conférence de presse alors que la Juve affronte justement le club romain dimanche soir. "Martin n'est pas une solution de fortune, a assuré le coach turinois. C'est un choix judicieux car Medhi Benatia a demandé à partir. Caceres est un bon joueur qui connait le club. Je le connais et il peut beaucoup apporter. Il est prêt". Caceres, 31 ans, a déjà évolué à la Juve et arrivait en fin de contrat à la Lazio en juin prochain. Il a disputé 4 matches de Serie A cette saison.

Notre avis : Si Allegri le dit, il faut le croire.

Leicester en pince pour Tielemans

L'AS Monaco n'a pas encore fini son mercato d'hiver. Que ce soit au niveau des arrivées comme des départs. Selon le Daily Mail, Leicester est en tout cas enclin à se positionner sur Youri Tielemans. Recruté en juillet 2017 contre 26 millions d'euros, le milieu de terrain belge de 21 ans peine toujours à prendre de l'épaisseur en Principauté. Claude Puel, entraîneur des Foxes et réputé pour savoir gérer les jeunes joueurs, pourrait lui permettre de s'exprimer pleinement. Une offre de Leicester à hauteur de 20 millions pourrait permettre de lancer les négociations.

Notre avis : Les dirigeants de l'ASM visent certainement une meilleure plus-value.

Youri Tielemans (Monaco)Getty Images

Sako à un pas de Crystal Palace

Tout le monde peut changer d'avis. Bakary Sako avait quitté Crystal Palace libre l'été dernier, il s'était ensuite engagé avec West Brom au mois d'octobre pour une saison. L'attaquant de 30 ans a peu joué avec le club de Championship (1 but en 6 matches) mais il a tout de même convaincu Crystal Palace de racheter son contrat selon Sky Sports. L'ancien Stéphanois a déjà passé sa visite médicale et devrait donc pouvoir rapidement évoluer avec l'actuel 14e de Premier League.

Notre avis : Une volte-face de plus sur le marché des transferts.

Direction le Mexique pour Campbell

Après huit ans et demi en Europe, l'ailier costaricien change d'air. Joel Campbell quitte l'Italie et Frosinone pour le Mexique et le Club Leon. Le joueur de 26 ans, passé notamment par Arsenal ou Lorient, a disputé 17 matches de Serie A cette saison pour 3 passes décisives. Le montant du transfert et la durée du contrat n'ont pas été dévoilés.