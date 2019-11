Déjà des grands prétendants pour Camavinga

Selon les informations de L'Équipe du 10 novembre, Eduardo Camavinga serait déjà sur les tablettes de plusieurs grands clubs d'Europe, à commencer par le FC Barcelone. Eric Abidal et son staff suivraient de très près l'évolution du joueur de tout juste 17 ans, tout juste appelé avec les Espoirs et dont le prix pourrait grimper très rapidement. L'Atlético Madrid et Manchester United superviseraient également régulièrement le Rennais.

Notre avis : Est-ce que Rennes voudra se séparer aussi rapidement de sa jeune pépite ? Si le prix demandé est aligné, pourquoi pas...

Le Bayern Munich vise un gardien d'Arsenal

Selon The Sun, le Bayern Munich commence à travailler sur la succession de Neuer, 33 ans et dont le contrat se termine en 2021. Le club bavarois aurait jeté son dévolu sur Bernd Leno, sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2023.

Notre avis : Effectivement, il faut songer à la succession de Neuer. Mais Leno a encaissé 17 buts en 12 matches depuis le début de la saison. Est-il le candidat idéal ?

Premier League - Bernd Leno - FC ArsenalGetty Images

L'Inter pense à deux défenseurs du PSG... et à Mertens

D'après le Corriere dello sport, relayé par Calciomercato, l'Inter Milan regarde du côté de Paris. Le club italien serait en effet intéressé par les deux latéraux du PSG, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. Le média transalpin affirme que l'arrivée d'un dex deux défenseurs parisiens "est une vraie possibilité". Par ailleur, les Nerazzuri songeraient à se positionner sur un autre Diable Rouge, Dries Mertens, dont le contrat à Naples s'achève l'été prochain.

Notre avis : Cela ressemble à une aubaine pour le PSG. Quant à Mertens, vu le contexte napolitain, l'Inter a raison de se positionner.

Thomas Meunier avec le PSGGetty Images

Ibrahimovic ne retournera pas à MU...

Alors que la rumeur d'un retour de Zlatan Ibrahimovic à Manchester United en janvier prenait de l'ampleur en Angleterre ces derniers jours, celle-ci a été démentie lundi par Sky Sports. Le média britannique assure qu'Ole Gunnar Solskjaer étudie les options pour renforcer son attaque au mercato d'hiver, mais que le Suédois, libre de tout contrat après deux saisons en MLS, n'est pas une cible.

Notre avis : Il faut l'avouer, la rumeur d'un retour était quelque peu fantaisiste.

Zlatan Ibrahimovic - L.A. GalaxyGetty Images

... au contraire de Zaha ?

Selon les informations du Sun, Wilfried Zaha intéresserait fortement Manchester United. Le joueur de Crystal Palace, qui a déjà évolué chez les Red Devils en 2013-2014 (quatre petits matches disputés seulement), connait un début de saison difficile après son transfert avorté cet été. Son club en demande 70 millions d'euros.

Notre avis : Zaha pourrait être un renfort offensif très intéressant pour les Red Devils. Bémol : le prix.