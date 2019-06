Thomas Meunier sera-t-il un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Alors que le club de la capitale doit vendre certains joueurs avant le 30 juin prochain afin de rester dans les clous du fair-play financier, une ombre plane sur l'avenir du latéral belge du club de la capitale. Dans sa dernière année de contrat, Meunier figure sur la liste du PSG pour un potentiel départ cet été. Dans les colonnes du Parisien ce lundi, le joueur de 27 ans s'est également dit prêt à rester au Paris Saint-Germain quitte à partir libre à la fin de son contrat qui expire en juin 2020.

“C’est un peu en stand-by, a déclaré d'emblée Meunier à propos d'une potentielle prolongation de contrat. Il y a beaucoup de choses qui se passent au club qui font que rien ne se fait et que ça va un peu au ralenti. C’est le football. Le club connaît mon idée de rester au Paris Saint-Germain, a-t-il assuré. Je pense que si on n’a pas de retour, c’est que c’est aussi une solution qui peut les arranger.

"Ce n’est pas comme Adrien qui vaut 50 millions d'euros..."

Conscient de la réalité du marché, le défenseur belge sait l'intérêt du PSG à le transférer dès cet été. Mais le latéral droit s'est aussi déclaré prêt à rester quitte à partir libre en juin 2020. "Aller au bout de mon contrat c’est quelque chose qui pourrait me convenir. Je ne pense pas que le club ferait énormément d’argent sur moi, à vrai dire. J’ai une valeur marchande, mais je suis défenseur, j’ai joué un match sur trois. Je vais sur mes 28 ans. Ce n’est pas comme Adrien qui vaut 50 millions d'euros", a déclaré le joueur.

Puis de poursuivre : "J’ai dit aux dirigeants que j’étais prêt à rester, que ça me plairait énormément. Ils ne m’ont pas dit : 'On veut absolument te vendre'. Ils savent qu’à un moment ils auront besoin de moi. Si le club me dit : écoute, on veut te vendre, on a besoin d’argent, il y a le fair-play financier, et que je ne jouerai pas l’année prochaine, on trouvera une solution qui arrangera les deux camps, bien sûr."

D'autant qu'en cas de départ cet été, le joueur affirme déjà disposer d'offres. "Il y a eu des coups de fil depuis janvier, avec des clubs intéressés. Il y a une dizaine de clubs, qui sont tous du top 5 de leur championnat", a-t-il révélé alors que Manchester United et Arsenal auraient montré leur intérêt pour le latéral belge ces dernières semaines. Autant de pistes qu'il sera amené, qui sait, à explorer très prochainement selon les décisions prises par les dirigeants parisiens.