Manchester City se concentre sur Cancelo

Alors qu'ils font l'objet d'une offensive du Bayern pour Leroy Sané, les Citizens n'ont d'yeux que pour l'arrière droit portugais de la Juve. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le club mancunien est revenu à la charge pour recruter Joao Cancelo et propose désormais son défenseur brésilien Danilo en échange. La Vieille Dame étudie l'offre mais réclamerait toujours un total de 60 millions d'euros pour Cancelo.

Notre avis : En quête de fonds pour financer ses dépenses estivales, la Juve pourrait finir par lâcher Cancelo.

Joao CanceloGetty Images

Manchester United prêt à casser sa tirelire pour Maguire

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le transfert d'Harry Maguire de Leicester vers Manchester United est enfin sur le point d'aboutir. Selon Sky Sports, les Red Devils sont en effet décidés à répondre aux exigences très élevées des Foxes pour leur défenseur central de 26 ans et donc débourser les 88 millions d'euros réclamés. Maguire deviendrait ainsi le défenseur le plus cher du monde devant van Dijk et cela entraînerait une série d'autres mouvements en Premier League.

Notre avis : La fin du mercatio anglais approche et United sent la pression.

Harry Maguire - Leicester CityGetty Images

Le Sporting CP veut sa part pour Rafael Leao

Le club portugais ne compte pas se laisser faire. Le Sporting CP a noté que Rafael Leao avait quitté Lille pour rejoindre le Milan ce jeudi contre 35 millions d'euros. Les dirigeants lisboètes n'ont pas oublié que l'attaquant de 20 ans avait résilié unilatéralement son contrat avec eux l'été dernier et s'opposent donc à ce transfert comme ils l'ont annoncé dans un communiqué. Ils sont prêts à saisir la FIFA pour défendre leurs droits.

Notre avis : Retour de flamme en vue pour le LOSC.

Tottenham s'attaque à Bruno Fernandes

Le Sporting CP fait encore parler de lui. Selon Sky Sports, le club lisboète négocie avec Tottenham au sujet de Bruno Fernandes. Le milieu de terrain international portugais de 24 ans était pourtant annoncé très proche de Manchester United. Un montant de 70 millions d'euros est évoqué.

Notre avis : Les Spurs semblent plutôt intéressés par Lo Celso du Bétis.

Lille officialise Osimhen...

Demi-finaliste de la CAN avec le Nigeria, l'attaquant de Charleroi Victor Osimhen, 20 ans, s'est engagé pour cinq saisons avec le LOSC. Si le montant du transfert n'a pas été communiqué, le club belge devrait empocher autour de 12 millions d'euros, hors bonus. "On est ravi de l'avoir recruté. C'est un jeune attaquant qui évolue surtout en N.9, avec des caractéristiques physiques remarquables. Il est très puissant, percutant et il a une grande capacité de buteur", a souligné Marc Ingla, le directeur général des Dogues.

Notre avis : Osimhen aura la lourde tâche de faire oublier Leao.

et accueille Djalo

Un autre ancien joueur du Sporting CP débarque dans le Nord. Comme prévu parès le transfert de Leao, Tiago Djalo rejoint officiellement Lille en provenance de l'AC Milan contre 5 millions d'euros. Le défenseur central portugais de 19 ans avait quitté le club lisboète l'hiver dernier pour les Rossoneri.

Notre avis : Encore un joueur très prometteur pour les Dogues.

Un départ sinon rien pour Neymar ?

Le feuilleton Neymar se poursuit. Le FC Barcelone n'a toujours pas fait d'offre pour l'attaquant parisien, mais ce qui est sûr et certain selon ses proches, qui se sont confiés à L'Equipe, c'est que le Brésilien exclut tout simplement de rester une saison de plus à Paris. "Les discussions se poursuivaient" affirmait un proche juste après avoir déclaré que "non" Neymar ne resterait pas au PSG.

Notre avis : Neymar ne peut pas aller au clash s'il ne dispose pas d'un prétendant sérieux.

Vidéo - "Le rapprochement médiatique entre Neymar et le PSG n'est pas anodin..." 02:15

Le Real Madrid n'oublie pas Van de Beek

Selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, le milieu offensif de l’Ajax Donny van de Beek serait toujours dans les petits papiers de la Casa Blanca, surtout si le dossier Paul Pogba venait à être abandonné. Selon la même source, le club madrilène mettrait “chaque fois un peu plus la pression” sur le joueur de 22 ans.

Notre avis : Une jolie piste pour le Real mais Van de beek ferait tout aussi bien de rester encore un an à l'Ajax.

Luka Modric Donny van de Beek Real Madrid-AjaxGetty Images

L'Inter se rabat sur Rebic

Les Nerazzurri ne parviennent pas à trouver leur nouvel avant-centre et changent encore de piste. Selon Sportmediaset, l'Inter Milan en pinçait pour Romelu Lukaku puis Edinson Cavani mais a compris que ces deux joueurs ne viendraient pas. Même s'ils espèrent encore recruter le Romain Edin Dzeko, les dirigeants interistes s'intéressent aussi à Ante Rebic de l'Eintracht Francfort. L'attaquant croate de 25 ans pourrait coûter 40 millions d'euros dont la moitié irait à la Fiorentina, son ancien club.

Notre avis : Rebic parait moins efficace que les autres joueurs cités.

Ante Rebić, Eintracht FrankfurtGetty Images

L'OM veut un jeune du Barça

Selon le média catalan Sport, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, serait en train de négocier la prochaine arrivée, en prêt, d'un espoir de Barcelone, Juan Miranda, un arrière gauche de 19 ans.

Notre avis : Une belle idée de l'OM même si le Betis a une longueur d'avance.

Vidéo - OM - Villas-Boas sur Lihadji : ''On ne doit pas surpayer un joueur qui a 0 minute en pro'' 03:27

Bordeaux à fond sur Pavon

Coéquipiers à Boca Juniors, Dario Benedetto et Cristian Pavon devraient bientôt se retrouver en Ligue 1. Alors que l'avant-centre de 29 ans est attendu à l'OM, l'ailier de 23 ans fait l'objet d'intenses négociations avec Bordeaux. Selon L'Equipe, les Girondins sont proches d'un accord pour un prêt de deux ans.

Notre avis : Un joueur talentueux même s'il est en difficulté à Boca.

Dario Benedetto et Cristian Pavon lors de River Plate-Boca Juniors / Copa LibertadoresGetty Images

Saint-Etienne se fait prêter Aholou...

Comme attendu, Jean-Eudes Aholou quitte le Rocher pour le Forez. L'ASSE a officialisé l'arrivée en prêt pour une saison sans option d'achat du milieu défensif de Monaco. Arrivé l'été dernier en Principauté en provenance de Strasbourg contre 14 millions d'euros, Aholou reste engagé avec l'ASM jusqu'en 2023.

Notre avis : Un bon renfort à moindre coût pour les Verts.

et attendant Trauco

Selon L’Equipe, le latéral argentin de Flamengo Miguel Trauco, désormais barré par l’arrivée de Filipe Luis, devrait signer avec les Verts. Il serait question d’un contrat de trois ans pour une indemnité estimée d’à peine un million d’euro alors que le club brésilien réclamait 2,5 millions d’euros.

Notre avis : Encore un joli coup en vue pour l'ASSE.

Australia's midfielder Mile Jedinak (C) vies for the ball with Peru's defender Miguel Trauco (2L) and Peru's midfielder Yoshimar Yotun (R) during the Russia 2018 World Cup Group C football match between Australia and Peru at the Fisht Stadium in Sochi onGetty Images

Nainggolan choisit Cagliari

Devenu indésirable à l'Inter même s'il s'est encore entraîné ce jeudi, Radja Nainggolan était convoité par la Fiorentina et par Cagliari. Le milieu de terrain belge a opté pour le club sarde selon La Gazzetta et Sky Italia, il s'est même déjà envolé vers Cagliari avec femme et enfants. Le joueur de 31 ans qui a joué chez les Rossoblu entre 2010 et 2014 sera prêté pour une saison. La Viola, elle, penserait désormais au Nantais Valentin Rongier.

Notre avis : Le Ninja préfère retourner dans son ancien club.

La Fiorentina recrute Lirola

La Viola renforce sa défense. Les dirigeants de la Fiorentina ont annoncé l'arrivée de Pol Lirola en prêt pour une saison avec obligation d'achat de 12 millions d'euros en provenance de Sassuolo. L'arrière droit espagnol de 21 ans qi a été formé à la Juve sort d'une grosse saison avec les Neroverdi (35 matches de Serie A pour 2 buts et 7 passes décisives). Il retrouvera Kévin-Prince Boateng qui avait quitté Sassuolo pour Florence hier.

Notre avis : Une somme importante mais un joli renfort pour la Fiorentina.

Fajr signe à Getafe

Pour son anniversaire, le milieu de terrain marocain s'offre un nouveau contrat. Le joueur de ses 31 ans, Feyçal Fajr rejoint officiellement Getafe où il évoluait déjà en 2017-2018 avant de signer à Caen. Il s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club de la banlieue de Madrid qui débutera la saison de Liga sur le terrain de l'Atlético Madrid.