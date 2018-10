Malcom, PSG, Mandzukic : les 5 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

L'Inter pense à Malcom

Arrivé l'été dernier au Barça après un feuilleton rocambolesque, Malcom connaît un début de saison difficile avec le club catalan. Pas forcément considéré par Ernesto Valverde, son entraîneur, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux se retrouve déjà au coeur des rumeurs de mercato. Selon Mundo Deportivo, un club est déjà venu se renseigner pour le Brésilien : l'Inter Milan. De quoi envisager un éventuel transfert ?

Notre avis : Malcom connaît une situation difficile au Barça. Mais difficile d'imaginer déjà un départ pour lui... Le Brésilien a un contrat jusqu'à 2023.

Malcom (FC Barcelone)Getty Images

Cornet voulait quitter l'OL

Ce n'est pas un secret, Maxwell Cornet était à deux doigts de quitter l'OL l'été dernier. Mais avec le départ de Mariano Diaz et la blessure d'Amine Gouiri, les plans du club rhodanien ont changé... Interrogé sur cet été décidément agité, Cornet a confié qu'il a bien eu "des envies de départ". "Cet été, il y a eu un mercato assez agité. Je ne vais pas vous le cacher", explique-t-il dans des propos relayés par FootMercato.

"Il y avait des offres et j’avais des envies de départ. Je pense que je leur ai fait comprendre. Le club m’a fait comprendre qu’il comptait sur moi, poursuit-il. C’est vrai qu’il y a eu des approches et des offres de Wolfsburg (...) On a beaucoup parlé. Ce n’était pas loin de se faire. Je suis à Lyon, je me concentre sur le club et on verra"

Notre avis : Si son temps de jeu reste le même, Cornet quittera l'OL l'été prochain.

Neymar-Barça, la presse espagnole ne lâche rien

C'est bel et bien reparti pour un tour. Après plusieurs semaines de trêve, la presse espagnole relance l'idée d'un retour de Neymar au Barça. Après Mundo Deportivo mercredi, place désormais à la Cadena Cope, qui explique que Neymar a déjà fait part à ses anciens coéquipiers du Barça sa volonté d'y revenir. Toutefois, la radio explique que les mauvaises relations entre le club catalan et le PSG pourraient être un frein à ce dossier déjà bien complexe.

De son côté, Mundo Deportivo assure que les cadres du vestiaire blaugrana sont "ok" pour le retour du Brésilien. Autre son de cloche du côté du journaliste brésilien Marcelo Bechler, le premier à avoir annoncé l'arrivée de Neymar au PSG en 2017. Selon lui, si ce dernier quitte la capitale, ce sera probablement pour le Real Madrid, qui a plus d'arguments économiques à faire valoir.

Notre avis : Voilà un joli mélange d'informations qui annonce tout et son contraire au sujet de Neymar. On en a maintenant l'habitude...

Le PSG inquiet pour son mercato hivernal ?

Alors que le mercato hivernal à grands pas, le PSG ne serait pas très optimiste avant le début de ce dernier. En effet, le club parisien, toujours dans le viseur de l'UEFA et du fair-play financier, craint de ne pas avoir les mains libres durant le prochain marché des transferts. L'information est révélée par ESPN, un média plutôt fiable. Pour rappel, l'UEFA a récemment annoncé la réouverture du dossier concernant le PSG.

Notre avis : Le PSG est dans l'attente du verdict de l'UEFA. D'ici là, difficile de se prononcer...

Mandzukic prendra une décision en fin de saison

Mario Mandzukic compte bien prendre son temps pour son avenir. Auteur d'un (très) bon début de saison avec la Juventus, l'attaquant croate ne sait toujous pas de quoi son avenir sera fait, lui dont le contrat expire en 2020. Et selon la Gazzetta dello Sport, Mandzukic se posera sur la question de la suite... en fin de saison. Pour l'heure, il souhaite se concentrer sur le présent et les échances à venir avec les Bianconeri.

Notre avis : Mandzukic est encore une fois l'un des meilleurs éléments de la Juve cette saison. De quoi mériter une prolongation de contrat ?