Départ timide pour Manchester United sur le mercato estival. Les Red Devils, qui ne disputeront pas la Ligue des champions, ont dépensé 82 millions d'euros pour les jeunes prometteurs Aaron Wan-Bissaka et Daniel James, mais la fin de saison décevante du club laissait penser à un renouvellement de l'effectif plus important. Toutefois, Solskjaer pense que de nouveaux joueurs rejoindront Old Trafford cet été et se réjouit du recrutement effectué jusque-là avec un changement de stratégie, axé sur les jeunes joueurs britanniques.

Solskjaer : "Nous travaillons toujours sur une affaire ou deux"

L'international anglais Harry Maguire est l'une des priorités de Manchester United, dont l'offre de 78 millions d'euros pour le défenseur central a été refusée par Leicester City cette semaine. "C'est un projet à long terme et à court terme", a déclaré Solskjaer à MUTV. "On ne peut pas se contenter de penser sur trois ans, alors nous avons aussi des objectifs à court terme, bien sûr", a-t-il ajouté. "Je pense que nous avons été plutôt calmes et bons sur le marché, car nous avons les bonnes personnes, et nous travaillons toujours sur une affaire ou deux", s'est félicité l'ancien attaquant.

D'abord brillant à l'arrivée de Solskjaer sur le banc, les Red Devils ont ensuite vécu une très mauvaise fin de saison, terminée à la sixième place de la Premier League. "A Manchester United et en Premier League, je dois dire qu'il faut être à son meilleur niveau pendant de longues, très longues périodes", a ajouté Solskjaer.

Côté départ, l'Espagnol Ander Herrera, en fin de contrat à MU, a rejoint le Paris SG jeudi pour les cinq prochaines saisons. L'avenir du Français Paul Pogba est encore flou et devrait impacter la suite du recrutement du club dans les prochaines semaines.