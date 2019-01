Marcelo, Higuain, Rolan, Allan, Gueye... Les 12 infos mercato qui vont ont échappé mercredi

Visite médicale pour Piatek à Milan

Krzysztof Piatek sera bientôt un nouveau joueur de l'AC Milan. L'attaquant du Genoa a passé sa visite médicale avec le club lombard, qui a déboursé 35 millions d'euros pour le recruter. L'international polonais sera le successeur de Gonzalo Higuain.

Notre avis : Très bon joueur déjà acclimaté à la Serie A, un très bon plan.

Gerrard en colère contre l'OGC Nice

Les dirigeants de l'OGC Nice cherchent un remplaçant à Mario Balotelli et auraient jeté leur dévolu sur Alfredo Morelos, l'attaquant des Glasgow Rangers. Les Aiglons ont fait une offre de 9 millions d'euros, offre qui a sérieusement agacé Steven Gerrard, l'entraîneur des Rangers. Selon le Daily Record, l'ancien milieu de terrain a poussé un gros coup de gueule : "Je pense que les Rangers méritent le respect, tout comme le joueur et moi-même. Une offre de 9 millions d'euros est irrespectueuse envers Alfredo."

Notre avis : Morelos remplacerait avantageusement Balotelli... Mais ce n'est pas gagné.

Le PSG prêt à s'offrir Allan ?

Toujours en quête d'un milieu de terrain (voire deux) pour cet hiver, le PSG serait passé à l'attaque pour Allan. Selon Sky Italia, le club parisien proposerait 80 millions d'euros (+ bonus) au Napoli qui, de son côté, vise bien plus haut avec un prix de 120 millions. L'information a été démentie auprès de RMC Sport par le président du club italien Aurelio de Laurentiis, qui assure n'avoir reçu aucune offre.

Notre avis : Le temps presse pour le PSG, mais la somme parait très (trop) conséquente pour un club qui doit faire très attention au fair-play financier.

Allan has received his first call up to the Brazil senior squadGetty Images

Sanches, Paredes, Gueye... Paris bouge sur tous les fronts

Le PSG, toujours à la recherche d'un milieu, avait dans ses petits papiers Idrissa Gueye et aurait même proposé 25 millions d'euros à Everton selon L'Equipe. Que nenni selon Sky Sports, qui affirme que le club ne veut pas lâcher son milieu, et qu'il n'aurait reçu aucune offre du PSG. Par ailleurs, selon RMC Sport, le club de la capitale a entamé des négociations avec le Bayern Munich pour enrôler Renato Sanches. L'international portugais est sous contrat jusqu'en 2021. Parallèlement, la direction parisienne espère toujours faire venir Leandro Paredes, et les discussions auraient très bien avancé, de sources russes. Le club serait déjà d'accord avec le milieu pour un contrat de quatre ans et demi.

Notre avis : Quel que soit l'heureux élu, ça presse.

Gelson Martins en route vers Monaco

Monaco va encore bouger avant la fin du mercato. Alors que l'arrivée de Michy Batshuayi, actuellement en prêt à Valence, où il ne sera pas conservé, se fait toujours attendre, l'ASM va enregistrer une signature surprise, celle de Gelson Martins. Selon la Cadena COPE, l'international portugais va débarquer sur le Rocher pour un prêt de six mois. En difficulté à Madrid, où il a dû mal à se faire à la méthode Diego Simeone, l'ancien joueur du Sporting était en recherche d'un point de chute où il pourra se refaire la cerise. Numériquement, son départ devrait être compensé par l'arrivée d'Alvaro Morata en prêt en provenance de Chelsea.

Notre avis : Martins n'a pas perdu son talent en six mois mais il est blessé et Monaco a besoin d'impact rapidement.

Kouyaté s'engage avec Troyes

Le défenseur international malien, Boubakar Kouyaté, s'est officiellement engagé pour les trois prochaines saisons avec l'ESTAC. Il évoluait jusqu'alors avec les moins de 23 ans au Sporting Portugal.

Notre avis : Bonne acquisition pour le club troyen.

Unai Emery espère des renforts

Le manager d'Arsenal, Unai Emery, a déclaré être à la recherche de recrues durant ce mercato hivernal. "Le club travaille sur différents joueurs et profils. Nous souhaitons signer un ou deux joueurs. Nous voulons qu'ils apportent un vrai plus à l'équipe." Les Gunners s'intéressent fortement au joueur du FC Barcelone, Denis Suarez, barré par la concurrence en Catalogne. Cependant, selon Mundo Deportivo, les Gunners ont refusé le prêt avec option d'achat obligatoire proposé par le club catalan. Incapables de se mettre d'accord sur la bonne formule du transfert, les deux clubs auraient donc cessé leurs échanges.

Notre avis : Si Arsenal veut s’assurer une place en Ligue des champions voire espérer titiller Liverpool et Manchester City, cela paraît indispensable.

Rolan vers Amiens

Selon Le Courrier Picard, l'ancien Bordelais Diego Rolan serait proche de s'engager avec Amiens. En difficulté en Espagne (0 but cette saison avec Leganès), l'Uruguayen débarquerait sous la forme d'un prêt.

Notre avis : Très bonne décision de la direction amiénoise.

Rudi Garcia compte sur les autres attaquants

En parallèle de l'arrivée officielle de Mario Balotelli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia, a confirmé qu'il souhaitait conserver ses autres attaquants, Valère Germain, Kostas Mitroglou et Clinton N'Jie. "Moi je n'ai jamais demandé à ce que Kostas, Valère ou Clinton partent. Je compte sur eux", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Notre avis : 0 but pour Balotelli cette saison, 3 pour Germain et Mitroglou, 1 pour Njie... On comprend que Garcia compte sur toutes ses forces vives.

Rudi GarciaGetty Images

Sarri confirme l'arrivée d'Higuain

Gonzalo Higuain va bien s'installer à Londres, c'est Maurizio Sarri, himself, qui l'a confirmé mercredi en conférence de presse. "C’est l’un des meilleurs attaquants de ma carrière. Il a l’expérience pour jouer ici", a-t-il notamment déclaré au sujet de l'attaquant. L'entraîneur des Blues a néanmoins confirmé qu'il ne jouerait pas contre Tottenham jeudi.

Notre avis : Personne n’a mieux exploité le talent de Gonzalo Higuain que Maurizio Sarri lorsque l’Argentin évoluait à Naples. Le technicien italien est l'homme idéal pour relancer Higuain.

Marcelo veut aller à la Juventus...

Lassé de son manque de temps de jeu, le défenseur du Real Madrid Marcelo aurait demandé, selon Tuttosport, à sa direction de le laisser partir si la Juventus Turin venait à faire une offre. Cristiano Ronaldo lui ferait également des appels du pied depuis plusieurs semaines.

Notre avis : Marcelo n'est plus en état de grâce au Real et veut retrouver une place de titulaire, mais la Juventus va devoir se montrer très convaincante.

... et Mehdi Benatia veut partir

La Juventus Turin aimerait bien le conserver, mais il ne voit pas les choses de la même manière. Mehdi Benatia, cinq titularisations avec la Vieille Dame cette saison, aimerait quitter l'Italie. Plusieurs clubs de Ligue 1 et de Premier League aimeraient faire venir l'international marocain, comme Fulham.

Notre avis : On le dit proche de l'Olympique de Marseille. Le club a besoin de renfort défensif et lui de temps de jeu, gagnant-gagnant ?