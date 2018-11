Marcelo, Ndombele, Ronaldo, Benzema : les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Marcelo (encore) envoyé à la Juve

Après Cristiano Ronaldo, Marcelo ? Selon Tuttosport, l'international brésilien pourrait lui aussi quitter le Real Madrid dans les prochains mois. "Ils veulent rejoindre la Juve", indique la Une du quotidien transalpin ce jeudi, qui rajoute Isco dans le lot. Pour rappel, Marcelo est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Merengues. Récemment, il avait démenti ces rumeurs concernant un possible départ.

Notre avis : On peine à croire au départ de Marcelo. Toutefois, depuis le départ de CR7 l'été dernier, plus rien n'est impossible...

L'AC Milan a bien tenté le coup pour Benzema... et Ronaldo

Après Marco Fassone, l'ancien administrateur délégué de l'AC Milan version chinois, c'est au tour de Massimiliano Mirabelli de sortir du silence. Présent sur le plateau de SportItalia, mercredi soir, l'ex-directeur sportif milanais a confirmé avoir tenté le coup pour Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. "Sur le mercato, on avait pensé à Immobile, Higuain, Benzema et Morata", a notamment lâché le dirigeant italien. Et concernant CR7, Mirabelli a expliqué avoir négocié les contours de son contrat, dont "son salaire". Mais la propriété chinoise, déchue depuis, avait reculé face aux coûts du joueur.

Autre révélation de l'ancien directeur sportif du Milan, la commission réclamée par Mino Raiola pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma. "Il voulait 30-40 millions", a-t-il confié. Selon ses dires, l'agent n'a finalement rien touché sur cette prolongation.

Notre avis : Milan a donc songé à Benzema, contrairement aux démentis suivant l'information cet été. Sky Italie avait vu juste.

"Tout est possible pour son avenir", déclare l'agent de Bale

Toujours aussi irrégulier au Real Madrid, Gareth Bale fait souvent l'objet de beaucoup de critiques. Buteur face à l'AS Rome (0-2), mardi, l'international gallois s'est offert un peu de répit. Mais jusqu'à quand ? Dans un entretien accordé à Tuttosport, Jonathan Barnett, l'agent de Bale, est revenu sur sa situation parfois délicate. Et concernant son avenir, il n'exclut aucune possibilité. "Actuellement, Gareth est très heureux au Real Madrid, mais si on parle de son avenir, on sait tous que dans le mercato tout est possible", explique Barnett au quotidien italien.

"S’il aimerait rejoindre la Serie A ? Depuis l’arrivée de CR7 cet été, les champions étrangers sont en train de reconsidérer la Serie A. Ils regardent ce championnat d’une façon différente que lors de ces dernières années", ajoute-t-il.

Notre avis : Si Bale quitte le Real, on l'imagine plus retourner en Premier League.

Vidéo - Solari : "Bale peut jouer partout sur le terrain" 00:41

Le Barça a supervisé Ndombele

Auteur d'une belle prestation face à Manchester City (2-2), mardi soir, Tanguy Ndombele a marqué des points auprès de ses courtisans. En effet, le Barça, qui serait (très) intéressé par le milieu de terrain de l'OL, l'aurait supervisé lors du match face aux Citizens. Selon Sport, c'est Ramon Planes, secrétaire technique adjoint du club catalan, qui était présent dans les tribunes du Groupama Stadium.

Notre avis : Ndombele prend une nouvelle dimension cette saison. Si une (très) grosse offre arrive sur le bureau de Jean-Michel Aulas l'été prochain, le milieu de terrain partira.

David Villa, direction le Japon ?

La nouvelle a été officialisée ce jeudi. Du haut de ses 37 ans, David Villa quitte New York City après quatre saisons. Mais l'attaquant espagnol a les idées claires : il ne compte pas prendre sa retraite. Selon L'Equipe, le joueur pourrait signer dans le club japonais des Yokohama F.Marinos. A l'image d'Andrés Iniesta et Fernando Torres, Villa pourrait donc rebondir dans le pays du Soleil-Levant.

Notre avis : Villa va s'offrir un ultime challenge avant de raccrocher les crampons.

David VillaImago

De Gea va prolonger !

L'histoire va continuer entre Manchester United et David De Gea. Comme annoncé par Sky Sports, toujours très fiable, les Red Devils ont levé leur option pour prolonger le gardien d'une saison. Résultat, l'international espagnol est désormais lié jusq'à 2020 avec United. Fin du feuilleton.

Notre avis : C'est un épilogue logique et attendu. De Gea ne va pas quitter Manchester.

Genesio (re)parle de Pépé

L'OL et Nicolas Pépé ont été proches l'été dernier. Très proches, même... Mais finalement, l'attaquant du LOSC a préféré rester dans le Nord. Alors, forcément, alors que les deux clubs s'affrontent samedi (17h), Bruno Genesio est revenu sur ce non-transfert de l'été dernier. "C'est un joueur qui nous intéressait et qu'on voulait enrôler (...) Il a préféré rester à Lille, notamment pour des raisons personnelles. Il n'y a aucun problème. Il confirme, avec un début de saison tonitruant", a confié l'entraîneur de l'OL en conférence de presse.

Et si ce transfert était simplement... reporté ? "Il faut voir ce qui se passera. C'est à la fois proche et loin. J'ai vu que beaucoup d'autres clubs étaient intéressés. Est-ce qu'on pourra lutter avec ceux-là ? C'est trop tôt pour le dire", a-t-il répondu.

Notre avis : Avec sa saison, Pépé a certainement encore pris de la valeur. Et les équipes intéressées sont maintenant plus nombreuses que l'été dernier...