Marcelo, OM, Pavard : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Le Zenit a proposé 12 millions pour Amavi

La semaine passée, La Provence révélait que l'OM avait récemment reçu une offre de 12 millions d'euros pour Jordan Amavi. Le tout provenant d'un club russe, sans en préciser l'idendité. Selon France Football, il s'agissait en réalité du Zenit Saint-Pétersbourg. Pour rappel, la proposition avait été refusée par le joueur comme par les dirigeants marseillais.

Notre avis : Amavi est en progrès depuis quelques matches. L'OM ne pouvait pas s'en séparer sans remplaçant au préalable...

Le duel entre Martin Caceres (Lazio Rome) et Jordan Amavi (Marseille) en Ligue EuropaGetty Images

Quintero prolonge avec River

Voilà une nouvelle qui va ravir les supporters de River Plate. Après un départ avorté en Chine cet hiver, Juan Fernando Quintero a finalement prolongé son contrat avec le club argentin. L'ancien joueur du Stade Rennais est désormais lié jusqu'en 2022 avec River. Sa clause libératoire a été fixée à 30 millions de dollars, soit 26,3 millions d'euros.

Notre avis : Quintero réalise un très bon début de saison avec River. Prolongation méritée.

Meunier veut rester au PSG

Après un mardi où son avenir a été grandement discuté, Thomas Meunier a fait le point sur sa situation au PSG mardi soir. "C’est le foot. Il me reste un contrat jusqu’en 2020.. Je suis ravi ici, j’adore vraiment la ville et le club. Les probabilités, au début de ma carrière, étaient de 0,0001 % que je joue un jour pour le PSG. Je n’ai aucune raison de me plaindre en réalité", a-t-il confié au Parisien après la victoire face à Dijon (3-0) en Coupe de France.

Notre avis : En public, Meunier assure vouloir rester au PSG. Mais si sa situation ne change pas, un départ n'est pas à exclure l'été prochain...

Vidéo - Un bon travail de Choupo-Moting et Meunier a fait trembler les filets 00:53

Marcelo se rapproche de la Juve...

Voilà une déclaration qui pourrait faire du bruit. Rapportée par Tuttosport, cette dernière est signée de l'agent de Nicolas Tagliafico, le défenseur gauche de l’Ajax Amsterdam. "Marcelo est proche de la Juve. Je dis ça, car le Real vise mon client", a ainsi confié ce dernier. De quoi relancer les rumeurs d'une possible séparation entre le Real Madrid et Marcelo en fin de saison... La Juve, de son côté, se tient prête.

Notre avis : C'est certain, Marcelo n'est plus si heureux au Real. Et l'idée de rejoindre Cristiano Ronaldo à Turin doit le tenter... Mais difficile toutefois de parler de départ déjà acté.

Pavard explique sa signature au Bayern

En fin de saison, Benjamin Pavard va faire le grand saut. Le champion du monde s'apprête en effet à rejoindre le Bayern Munich, qui avait officialisé ce transfert en janvier. Alors, pourquoi ce choix ? Le joueur de Stuttgart s'en est expliqué à RMC Sport. "Le Bayern, pour moi ça ne se refuse pas, c’est le meilleur club en Allemagne et l’un des meilleurs clubs au monde, si ce n’est le meilleur, justifie l'international. Quand mon agent m’a dit: 'le Bayern te veut', j’ai répondu 'Ok, je ne veux rien entendre d’autre", explique-t-il.

"Quand on voit les carrières qu'ont fait Bixente Lizarazu ou Willy Sagnol là-bas, quand on voit le club que c’est, c’est difficile de refuser. Et puis je ne me voyais pas partir d’Allemagne", a-t-il précisé.

Notre avis : Pavard a fait le bon choix en rejoignant le Bayern. Un club qui peut le faire passer dans une nouvelle dimension.