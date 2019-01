Marquinhos, Modric, De Jong, Kagawa : les 11 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Le Real Madrid rêve de Marquinhos

Les Merengue pourraient perdre des joueurs importants l'été prochain mais ils pourraient en faire venir d'autres. Selon le quotidien espagnol El Pais, le président madrilène Florentino Perez et son équipe cherchent en priorité un nouveau défenseur central pour renforcer leur arrière-garde. Ils ont dressé une liste de cibles potentielles et le nom de Marquinhos figure en première position. Le Brésilien de 24 ans est cependant sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022.

Notre avis : Le club parisien ne compte évidemment pas lâcher son défenseur.

La Juve s'attaque à Modric

La Vieille Dame voudrait chiper un autre Ballon d'or au Real Madrid. Après Cristiano Ronaldo l'été dernier, les dirigeants de la Juventus tenteraient de convaincre Luka Modric de les rejoindre selon Sport Mediaset. Le média italien assure que le club turinois travaille en toute discrétion et a mandaté l'agent Jorge Mendes pour lancer les discussions alors que l'Inter Milan cherche aussi à recruter le Croate de 33 ans sous contrat avec les Merengue jusqu'en 2020.

Notre avis : L'Inter étant également intéressé, Modric et le Real vont pouvoir faire monter les enchères.

Le PSG s'active pour Gueye…

Le mois de janvier est bien entamé et le club parisien n'a toujours pas trouvé son nouveau milieu défensif. Selon Téléfoot, les dirigeants du PSG ont toutefois identifié Idrissa Gueye comme recrue potentielle et se démènent pour convaincre Everton de laisser partir. Les négociations sont lancées pour l'ancien Lillois qui pourraient coûter entre 40 et 45 millions d'euros alors que les Toffees n'en ont dépensé que 8,5 pour le faire venir d'Aston Villa il y a deux ans et demi.

Notre avis : Les sommes annoncées semblent un peu trop élevées pour le PSG en ce moment.

…et peut rester confiant pour De Jong

Les avis divergent des deux côtés des Pyrénées. Alors que la presse catalane évoque une préférence de Frenkie De Jong pour le Barça en vue d'un transfert l'été prochain, Téléfoot assure que le milieu de terrain de 21 ans est davantage intéressé par le projet parisien. Le PSG semble en tout cas disposé à payer les 75 millions d'euros réclamés par l'Ajax ce qui ne serait pas le cas du Barça. Manchester City reste également en course pour s'offrir le très courtisé De Jong qui pourrait se décider dans les prochains jours.

Notre avis : Le club qui s'offrira De Jong enverra un sérieux message à la concurrence.

Gattuso pessimiste pour Higuain

Désiré par Chelsea et son coach Maurizio Sarri, Gonzalo Higuain pourrait quitter le Milan où il est prêté par la Juve. "Quand un joueur fait des choix, c’est difficile de pouvoir le convaincre, a regretté l'entraîneur milanais Gennaro Gattuso au sujet de son attaquant dont le désir serait de rejoindre les Blues. Quelqu’un peut essayer. Pour le moment, c’est un joueur du Milan. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai beaucoup parlé avec lui mais je ne suis pas dans sa tête”.

Notre avis : Si Chelsea et la Juve trouvent un terrain d'entente, le Milan ne pourra pas faire grand-chose.

Gattuso et Higuain (décembre 2018)Getty Images

Batshuayi à un pas de Monaco…

Malgré la concurrence de West Ham et Everton, l'AS Monaco est très bien partie pour recruter Michy Batshuayi. Selon Sky Sports, l'attaquant belge de 25 ans qui était prêté à Valence par Chelsea va finir la saison en Principauté. Le club du Rocher ne disposera toutefois pas d'une option d'achat selon RTL Belgique qui confirme l'information.

Notre avis : Un pari sans grand risque et donc astucieux pour Monaco même si le joueur a échoué à Valence.

…Kamano dans l'attente

En une semaine, la tendance a nettement changé. Dimanche dernier, les négociations étaient bien avancées et François Kamano était proche d'un départ vers Monaco. Aujourd'hui, selon L'Equipe, le transfert parait peu probable car l'ASM qui proposait 15 millions d'euros plus 3 de bonus n'a pas réussi à s'entendre avec Bordeaux qui réclamait 25 millions pour son ailier de 22 ans.

Notre avis : L'ASM dispose déjà de bonnes solutions dans ce secteur de jeu.

François Kamano (Bordeaux)Getty Images

Falcao en Chine avec Jardim ?

Leonardo Jardim n'oublie pas son ancien avant-centre vedette. Limogé de Monaco en octobre dernier, l'entraîneur portugais négocie avec le club chinois du Dalian Yifang et il pense à faire venir Radamel Falcao dans ses valises selon Téléfoot. Auteur de 7 buts en 16 matches de Ligue 1 cette saison, le Colombien de 32 ans ne serait pas fermé à une nouvelle aventure.

Notre avis : Un transfert peu probable pour le moment.

Kagawa proche de Bordeaux

Les Girondins ont flairé le bon coup. En quête d'un milieu de terrain axial, les dirigeants de Bordeaux se sont renseignés auprès de leurs homologues de Dortmund au sujet de Shinji Kagawa selon Eric Barrère, journaliste à BeIn Sports. Les deux clubs auraient trouvé un terrain d'entente et les Bordelais doivent maintenant convaincre le Japonais de 29 ans qui n'a joué que deux petits matches de Bundesliga cette saison et opte davantage pour un départ vers l'Espagne.

Notre avis : Une belle recrue pour Bordeaux si le transfert se concrétise.

Un international serbe à Montpellier

Le MHSC a recruté le défenseur international serbe Mihailo Ristic, prêté depuis le début de saison au Sparta Prague sans préciser la durée du contrat ni le montant du transfert. Ristic, âgé de 23 ans (1,80 m, 80 kg) et originaire de Bijeljina (Bosnie-Herzégovine), évoluait depuis le début de saison au Sparta Prague, où il était prêté par les Russes de Krasnodar, qu'il avait rejoint en 2017.

Notre avis : Après Suarez à droite, Montpellier a bien renforcé sa défense cet hiver.

Lille en pince pour Obiang

Annoncé du côté de la Fiorentina ces derniers jours, Pedro Obiang pourrait changer de destination. Selon Sky Italia, la Viola a bien obtenu l'accord du milieu défensif de 26 ans mais les négociations avec West Ham sont en stand-by. Le club italien propose 10 millions d'euros plus 1 million de bonus mais les Hammers espèrent davantage d'autant que Lille s'intéresse aussi au joueur. Le LOSC cherche en effet un remplaçant à Thiago Mendes qui a obtenu un bon de sortie pour cet hiver.