Mbappé, Dybala, Neymar : les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi

La Juve rêve de Mbappé ou Asensio...

Le principe des rêves, c'est aussi de faire ceux les plus fous. Par exemple, du côté de la Juventus Turin, les dirigeants souhaiteraient recruter deux joueurs au prix exorbitant selon Tuttosport : Kylian Mbappé et Marco Asensio. Le club italien, jamais avare en gros coups sur le mercato, souhaiterait ainsi frapper fort l'été prochain. Toutefois, le joueur du Real Madrid a une clause libératoire de 500 millions d'euros, alors que Kylian Mbappé a une valeur sur le marché assez élevée. L'Observatoire du football du Centre International d'etude du Sport (CIES) l'estimait récemment aux alentours de 216,5 millions d'euros...

Notre avis : Mbappé ou Asensio, Asensio ou Mbappé ? La Juve peut rêver en grand, mais difficile d'imaginer l'un de ses deux joueurs quitter son club respectif.

... et pourrait se séparer de Dybala et Mandzukic

Qui dit éventuelles arrivées, dit forcément probables départs. Ainsi, toujours selon le quotidien italien, Mario Mandzukic et Paulo Dybala pourraient quitter la Juve en fin de saison. Le club italien estime l'international argentin aux alentours de 130-140 millions d'euros, lui qui était annoncé au Real Madrid jadis. Quant à l'international croate, très apprécié des tifosi, il semble actuellement dans le flou concernant son avenir.

Notre avis : Si l'on en croit Tuttosport, la Juve va changer de visage(s) en attaque l'été prochain. Mandzukic pourrait bien partir. Dybala ? Plus compliqué.

Le Barça évoque le dossier Neymar

Ah, que ferait la presse espagnole sans le dossier Neymar... Une nouvelle fois au centre des attentions ce week-end, l'international brésilien est évoqué au Real Madrid d'un côté... et au Barça de l'autre. Et dans un entretien accordé à La Vanguardia, Pep Segura, le manager sportif du club catalan, ne ferme pas la porte à un retour du joueur du PSG.

"Dans le domaine professionnel, tous les joueurs qui sont sur le marché sont susceptibles de nous rejoindre s'ils correspondent à nos besoins", explique-t-il tout d'abord. "Mais à l'heure actuelle, Neymar n'est pas sur le marché. Si un jour la possibilité existe, quelqu'un croit vraiment qu'un club comme le Barça ne l'envisagera pas ? Que ça soit dans le dossier Neymar ou un autre, nous devons offrir le meilleur à nos socios", poursuit Segura, visiblement ouvert au retour de Neymar.

Notre avis : Le Barça ne dirait certainement pas non au retour de O'Ney. Reste à voir si cette possibilité existera un jour.

L'Inter ne lâche pas Martial

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Anthony Martial pourrait être l'un des jolis coups à faire sur le mercato estival 2019. Voire celui hivernal, avec la possibilité de faire signer l'international français six mois avant la fin de son contrat. L'un des clubs intéressés à son profil reste l'Inter Milan, comme l'explique le Corriere dello Sport ce lundi. Giuseppe Marotta, ancien dirigeant de la Juve et en passe de devenir celui de l'Inter, est un adepte de ce genre de transferts (joueurs en fin de contrat...). Martial sera-t-il son premier coup ?

Notre avis : Martial n'a toujours pas prolongé avec United. Occasion à saisir pour beaucoup de clubs, dont l'Inter.

Pogba-United, la fin est-elle proche ?

Si Anthony Martial pourrait donc quitter Manchester, il pourrait ne pas être le seul international français à faire ce choix. En froid avec José Mourinho, Paul Pogba pourrait en effet aller voir ailleurs l'été prochain. Toujours selon le Corriere dello Sport, le milieu de terrain "étudie la possibilité de quitter United", lui qui a "la nostalgie de Turin". Ainsi, son retour à la Juve serait plus qu'envisageable pour le quotidien italien. Rendez-vous en juin ?

Notre avis : En cette période de trêve internationale, les médias italiens sont focalisés sur le mercato. Pogba-United, une séparation n'est en effet pas à exclure au terme de cette saison.

Raiola a rencontré Milan

Cette fois, on entre dans le vif du sujet. Selon MilanNews, un média toujours bien informé, Mino Raiola a rencontré les dirigeants de l'AC Milan ces dernières heures. Au menu, le futur de Zlatan Ibrahimovic... et plusieurs autres noms. Ce rendez-vous aurait duré aux alentours de quatre heures. Alors que le mercato hivernal approche, les négociations entre le club italien et le clan Ibrahimovic s'intensifient.