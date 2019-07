Mbappé a-t-il voulu rejoindre Manchester City ?

Selon El Pais, l'international français Kylian Mbappé (20 ans), champion du monde en 2018, n'aurait pas été contre rejoindre Manchester City, pour évoluer aux côtés de ses amis Bernardo Silva et Benjamin Mendy, connus notamment du côté de Monaco. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, pour ne pas devoir se séparer de sa pépite, aurait donc ouvert la porte à un départ de Neymar (27 ans), qui souhaite retourner au FC Barcelone.

Notre avis : Le PSG a clairement affiché sa préférence avec ce choix fort.

Lala et surtout Atal observés par le PSG

Le Parisien nous annonce que Paris cherche un latéral droit après le départ de Daniel Alves. Et le quotidien se penche sur trois noms. D'abord Nelson Semedo, le défenseur du FC Barcelone. Mais la finalisation du dossier dépend évidemment de l'issue du deal Neymar avec les Catalans. Les autres pistes mènent à Kenny Lala, observé depuis plusieurs mois, mais surtout au Niçois Youcef Atal. L'Algérien s'est blessé à l'épaule à la CAN et ne sera pas de retour avant octobre, mais son profil séduit le PSG.

Notre avis : Deux joueurs qui ont crevé l'écran la saison dernière en Ligue 1.

Le PSG intéressé par Dybala ?

Selon RMC, Paris et Leonardo regardent d'un œil attentif la situation de Paulo Dybala. Le directeur sportif parisien aurait pris contact avec l'attaquant argentin qui a connu une dernière saison difficile en Serie A. La Juve ne serait pas opposée à un départ mais Paris ne souhaiterait pas dépenser plus de 50 millions d'euros dans ce dossier. Une somme qui paraît tout de même insuffisante.

Notre avis : Le joueur pourrait se relancer dans un club qui profiterait de son immense talent.

Paulo DybalaGetty Images

Eriksen en Espagne, mais pas au Real ?

D'après les informations de AS, Christian Eriksen serait en passe de rejoindre Madrid mais pas chez le Real, comme le dit la rumeur depuis maintenant plusieurs mois déjà. En effet, Tottenham aurait proposé son protégé... à l'Atlético. L'international danois est encore sous contrat jusqu'en 2020 et son club aimerait le vendre pour au moins 60 millions d'euros.

Notre avis : Tottenham cherche à en tirer le maximum, à un an de la fin de son contrat.

La Juventus accepterait de laisser partir Matuidi

Selon le Corriere dello Sport, la Juventus Turin accepterait finalement de laisser partir Blaise Matuidi cet été, mais à ses propres conditions. La Juventus aurait même revu ses exigences à la hausse. Le champion du monde 2018 est notamment sur les tablettes du Paris Saint-Germain, son ancien club. Selon Sky Italia, il faudrait débourser entre 25 et 30 millions pour pouvoir le recruter.

Notre avis : Il y a embouteillage au milieu et la Juventus Turin est donc contrainte de faire des choix.

Marquinhos à la Juve ? Son clan répond aux rumeurs

Ces dernières semaines, le nom de Marquinhos, actuel pensionnaire du Paris Saint-Germain, a été évoqué du côté de la Juventus Turin. Son clan a tenu à réagir. D'après son frère et agent qui s'est exprimé sur Cnews, Marquinhos devrait plutôt rester du côté du PSG et une prolongation aurait même été tout récemment évoquée.

Notre avis : Marquinhos semble être parti pour rester un très long moment du côté de la capitale.

Gueye se rapproche de Paris

Selon L'Equipe, Everton et le PSG sont tout proches d'un accord pour le transfert du milieu de terrain, Idrissa Gueye. Le quotidien précise que le champion de France souhaiterait boucler le dossier ce lundi en lui proposant un contrat de cinq ans. Sa présence à la CAN avec l'équipe du Sénégal a forcément retardé les négociations.

Notre avis : Le PSG pourrait bien avoir enfin trouvé son milieu défensif tant attendu.

Départ en stand-by pour Fekir ?

Selon L'Equipe, Nabil Fekir (26 ans) aurait mis son départ vers le Betis Séville en stand-by. Le capitaine de l'Olympique Lyonnais, encore sous contrat jusqu'en 2020, était pourtant annoncé sur le départ avec insistance ces derniers jours. Un accord avait même été trouvé entre le joueur et le club andalou, sur un contrat de cinq ans, assorti d'un salaire annuel de sept millions d'euros. Le Lyonnais attendrait une proposition d'un club plus prestigieux.

Notre avis : Une suite de carrière qui aurait pu être bien différente il y a un an…

Nabil Fekir vit une saison difficileGetty Images

Pas d'accord entre Falcao et Galatasaray

Encore sous contrat pendant un an avec l'AS Monaco, Radamel Falcao (33 ans) est en contact avec Galatasaray, qui lui promettrait un salaire de 5 millions d'euros sur une saison, alors qu'il en touche actuellement 9 millions du côté du club du Rocher, selon la Gazzetta dello Sport. Les exigences de l'international colombien seraient donc élevées. Il n'y aurait toujours pas d'accord, contrairement à ce qu'affirmaient les médias turcs ces derniers temps.

Notre avis : Le joueur va peut-être devoir revoir ses exigences à la baisse pour vivre une éventuelle nouvelle aventure.

Rami vers la Turquie ?

A en croire les informations de L'Equipe, le champion du monde français Adil Rami (33 ans), passé notamment par Lille, Valence, Milan et Séville et lié à l'OM jusqu'en 2021 où il touche 300 000 euros bruts par mois, pourrait bel et bien partir de l'Olympique de Marseille pour prendre la direction de la Turquie et y être prêté. Son club actuel a engagé une procédure disciplinaire à son encontre, et vient également d'engager Alvaro Gonzalez en défense.

Notre avis : Marseille semble disposé à s'en débarrasser par tous les moyens.

Manchester City en pole pour Alves ?

D'après Sky Sports, Manchester City aurait une longueur d'avance sur le FC Barcelone pour accueillir en ses rangs Dani Alves (35 ans), libre après deux ans passés du côté du Paris Saint-Germain. D'autres médias évoquent également un intérêt d'Arsenal et de Tottenham.

Notre avis : A 35 ans, Dani Alves continue d'attirer les plus grands clubs européens.

Saliba à Arsenal mardi ?

D'après L'Equipe, l'arrivée de William Saliba à Arsenal serait sur le point d'être bouclée. Le Stéphanois devrait débarquer chez les Gunners dès ce mardi, jour où il passera sa visite médicale, selon RMC Sport. Ce samedi, un accord entre les deux clubs devrait être trouvé. Une indemnité de 30 millions euros, bonus compris, est évoquée. A son retour des Etats-Unis mardi, le joueur s'engagera donc avec le club londonien, avant d'être prêté dans la foulée à l'ASSE pour la saison. Bernard Caïazzo, le co-président de l'ASSE, a confirmé au Progrès qu'un accord était proche : "Tout est en bonne voie avec Arsenal, William fera la saison avec nous."

Notre avis : Une très belle progression pour celui qui va poursuivre son apprentissage du haut niveau chez les Verts.

Higuain de plus en plus proche de l'AS Rome ?

Selon le Corriere dello Sport, l'Argentin Gonzalo Higuain (31 ans), actuellement en stage avec la Juventus Turin, se rapprocherait de plus en plus de l'AS Rome. Un contrat courant jusqu'en 2023 l'attendrait même, assorti d'un salaire annuel de 4,5 millions d'euros.

Notre avis : Dans la capitale italienne, il aurait la liberté qu'il recherche depuis ces dernières années.

Une offre pour Lukaku rejetée

D'après ESPN, Manchester United aurait rejeté une offre d'environ 60 millions d'euros de la part de l'Inter Milan pour Romelu Lukaku.

Notre avis : Manchester United aurait tout intérêt à ne pas trop faire le difficile s'il souhaite dégraisser.

Lo Celso futur joueur du Bayern Munich ?

D'après Bild, le milieu de terrain Giovani Lo Celso (23 ans), l'actuel pensionnaire du Betis Séville, reste très convoité. Alors que Tottenham a finalement abandonné cette piste, le Bayern Munich serait fortement intéressé par le profil de celui qui possède désormais une clause libératoire évaluée à 100 millions d'euros.

Notre avis : Un sacré cap de franchi pour le joueur si cette piste se concrétisait.