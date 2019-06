Cette fois, l'épilogue du feuilleton est proche. Comme prévu, Eden Hazard va bel et bien s'engager au Real Madrid, qui a (enfin) trouvé un accord avec Chelsea. Ce jeudi, le très sérieux Guardian annonce que ce transfert rapportera aux Blues 100 millions plus d'éventuels bonus, dont le moment exact n'a pas été pricisé. L'officialisation du deal ne devrait maintenant plus tarder.

"Je pense que c'était mon dernier match avec Chelsea. J'ai pris ma décision et je l'ai communiqué au club (...) Peut-être que maintenant, il est temps pour un nouveau challenge", confiait Hazard le 29 mai dernier après la victoire de Chelsea face à Arsenal (4-1) en finale de Ligue Europa. Il sera la troisième recrue de l'été des Merengues, qui ont déjà officialisé les arrivées d'Éder Militão et Luka Jovic.