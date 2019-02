Mercato : Allan Saint-Maximin et l'AC Milan, une simple "question de temps" ?

Le mercato a beau avoir fermé ses portes, l'Italie est un pays qui aime généralement les laisser entrouvertes. Véritable sport national de l'autre côté des Alpes, ce dernier a refait des siennes mercredi. En cause, un éventuel accord entre l'OGC Nice et l'AC Milan pour Allan Saint-Maximin. Le tout en vue d'un transfert l'été prochain. Un contrat de cinq ans et vingt millions d'euros (+bonus) pour le club azuréen : voilà les détails évoqués par le site Mediaset. Selon nos informations, il n'en est rien.

Si l'intérêt milanais pour "ASM" est bien réel, il ne s'est toujours pas concrétisé. Comme l'affirme Nice-Matin ce jeudi, le joueur est sous contrat jusqu'en 2022 avec les Aiglons. Et non pas 2020, comme évoqué par la presse italienne. Le prix de Saint-Maximin est donc bien supérieur aux 20 millions d'euros annoncés. Un proche du dossier nous confie d'ailleurs que l'AC Milan ne "peut s'engager formellement" sur les chiffres pour l'instant. En cas de non-qualification en Ligue des champions à l'issue de cette saison, le club italien devra en effet revoir ses plans.

"Question de temps..."

De plus, l'OGC Nice est actuellement en pleine transition. Après le départ surprise du duo Rivère-Fournier, les conditions d'un éventuel départ de Saint-Maximin l'été prochain devront être (re)discutés avec le nouvel état-major du club azuréen. Si un bon de sortie est à prévoir, il sera accordé uniquement si les conditions sont estimées satisfaisantes pour toutes les parties.

Vidéo - Hutteau : "J’ai eu Leonardo, il apprécie énormément Saint-Maximin" 01:35

L'entourage du joueur, de son côté, dément également tout accord avec Milan. Toutefois, le club italien ne laisse pas "ASM" insensible. Loin de là. En coulisses, la question de l'agent de l'international Espoirs fait également parler. Si la réponse reste pour l'heure inconnue, Nice-Matin explique qu'il s'agit désormais d'un membre de son entourage. Pourtant, plusieurs intermédiaires tentent de greffer leur nom aux négociations. "Ils savent que Saint-Maximin est un joueur qui plaît, ils veulent faire parler d'eux", lâche un acteur du dossier.

De son côté, Saint-Maximin a publié un message bien énigmatique sur son profil Instagram mercredi. "Questions de temps...", peut-on lire sous une photo du joueur. De quoi forcément alimenter le buzz et les rumeurs de l'autre côté des Alpes. Mais en attendant un éventuel transfert à l'AC Milan, l'international Espoirs a une saison à terminer avec l'OGC Nice. Son avenir passe peut-être par là.