Football

Mercato Buzz : Le PSG a renforcé son milieu, mais ce n'est sans doute pas encore fini

TRANSFERTS - Georgino Wijnaldum est une recrue de premier choix pour le PSG qui cherche à renforcer son milieu de terrain. Mais il y a de fortes chances que Paris poursuive son effort dans ce secteur, si l'on en croit les médias britanniques. Le Barça et Arsenal sont, eux, en quête d'attaquants, encore et toujours. On vous explique tout cela dans le Mercato Buzz.

00:02:24, il y a 2 heures