Mercato - Frenkie De Jong évoque son avenir : "Il sera difficile de garder le secret..."

Son nom est partout. Courtisé par les plus grands clubs européens, Frenkie De Jong est notamment au coeur d'un duel entre le PSG et le Barça. Selon les dernières informations, c'est bien le club parisien qui aurait ses faveurs. Alors, son avenir est-il décidé ? Interrogé par Fox Sports, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam a accepté d'en dire (un peu) plus. Extraits.

" Je ne gérerai pas ma carrière comme un voyage touristique "

"Parfois, je me dis que j’aimerais bien que tout soit terminé. Je ne vais pas prendre de décision hâtive, mais je préférais que la situation soit clarifiée assez rapidement", a-t-il déclaré à la chaîne. "Concernant ma décision, je ne sais pas si je vais la rendre publique. Ce sera difficile de garder le secret. Donc peut-être que nous serons contraints de le dire", poursuit-il. Avant d'évoquer plus précisément l'intérêt du Barça.

"C’est un très bon club, l’un des plus importants au monde, avec une grande histoire. Mais je ne gérerai pas ma carrière comme un voyage touristique", explique Frenkie De Jong. Une dernière phrase aux multiples interprétations...