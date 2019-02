Mercato : Hazard sait ce qu'il va faire l'été prochain (et ça ne se passera pas à Chelsea)

Puisque toutes les histoires ont une fin, celle entre Chelsea et Eden Hazard ne devrait pas faire office d'exception. Après avoir longuement hésité sur la suite à donner à sa carrière, l'international belge aurait tranché : il souhaite quitter les Blues en fin de saison. L'information est rapportée par la plupart des médias britanniques ce mercredi, comme notamment le très sérieux Daily Telegraph.

Selon le quotidien, Hazard annoncera prochainement son choix aux dirigeants de Chelsea. Alors que des négociations étaient en cours pour une éventuelle prolongation, ces dernières seraient actuellement au point mort. De quoi "faciliter" le choix du Belge, qui est en fin de contrat en 2020. Si les Blues souhaitent donc récupérer plusieurs millions pour son transfert, cela passera forcément par un départ lors du prochain mercato estival.

Quel prix pour Hazard ?

"Je sais ce que je vais faire. Je me suis décidé", a de son côté expliqué le joueur dans un reportage qui sera diffusé mercredi soir sur RMC. Sans en dire plus, Hazard a annoncé avoir pris sa décision pour son avenir. Pour le Telegraph, son point de chute est connu. Et sauf surprise, sa prochaine équipe devrait être le Real Madrid. Si aucun accord n'aurait encore été trouvé entre le club espagnol et Chelsea, un prix autour des 100 millions d'euros est évoqué. Pour faire baisser la note, le Real pourrait négocier la vente définitive de Mateo Kovacic, actuellement prêté du côté des Blues.

De son côté, Hazard n'a jamais caché son admiration pour les Merengues. "C’est vrai que le Real Madrid me fait rêver. Mais pour l’instant, comme je l’ai déjà dit je me concentre sur Chelsea. Il me reste un an de contrat après cette année. S’il n’y a pas de prolongation, bien sûr…", confiait-il en novembre dernier sur le plateau du Canal Football Club. Et Chelsea dans tout ça ? Maurizio Sarri, l'entraîneur du club anglais, avait récemment ouvert la porte au départ de son joueur.

"Eden a 28 ans. S'il veut partir, je pense qu'il doit partir (...) J'espère le contraire. J'espère qu'il veut rester ici. Il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur d'Europe en ce moment", expliquait l'Italien la semaine passée. Plus les semaines passent, et plus les voyants sont au vert pour un éventuel départ d'Eden Hazard l'été prochain.