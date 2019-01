Mercato : Julian Weigl confirme l'intérêt du PSG... mais "accepte" de rester à Dortmund

Courtisé par le PSG, Julian Weigl a "accepté" le refus de son club, le Borussia Dortmund, de le laisser partir. "Je dois accepter que les responsables du club ne veulent pas me libérer (de son contrat)", a déclaré Weigl au magazine allemand Sport Bild. "Maintenant, je me concentre entièrement à ma réussite avec Dortmund", a ajouté le Bavarois de naissance, qui se sent "mieux que durant la première moitié du championnat".

" Je voulais améliorer ma situation sportive "

"Quand Paris s'est montré intéressé par moi avant la seconde moitié de saison, j'ai bien sûr pensé à mon avenir", a concédé Weigl. "Je voulais améliorer ma situation sportive et ce n'est pas un secret que les choses allaient bien pour moi sous la direction de Thomas Tuchel", ancien coach de Dortmund qui dirige désormais le PSG. "Nous ne laisserons partir aucun des joueurs dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs", a insisté mardi Hans-Joachim Watzke, le patron du club de la Ruhr.

Le BvB est en tête de la Bundesliga et ne veut rien faire qui puisse compromettre ses chances de remporter le titre. Et Weigl a été parfait lorsqu'on lui a demandé de jouer les remplaçants de luxe ces dernières semaines, notamment en défense centrale comme samedi à Leipzig (victoire 1-0), ce qui n'est pas son poste naturel. Weigl indisponible, le PSG a officialisé mardi l'engagement du milieu de terrain argentin Leandro Paredes.