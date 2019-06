Une saison et puis s'en va pour Kevin Strootman ? Recruté sous l'impulsion de Rudi Garcia à l'été 2018, le milieu néerlandais, à qui il reste quatre ans de contrat avec l'OM, est invité à aller voir ailleurs. Déjà évoquée par les médias anglais ces derniers jours, cette possibilité a directement été confirmée par l'intéressé, dimanche, depuis Lagos, où lui et sa sélection préparent le Final Four de la Ligue des nations.

"Nous n'avons pas réussi à nous qualifier pour une Coupe d'Europe, alors que l'OM visait la Ligue des champions. Donc le président a eu une conversation honnête et franche avec moi, il m'a dit : 'tu nous coûtes cher et sans Ligue des champions, c'est difficile pour nous." Ils veulent donc se débarrasser de moi, c'est le message", a-t-il ainsi confié. Mais de son côté, Strootman, qui a coûté 25 millions d'euros plus trois de bonus à l'OM, ne compte pas se laisser faire.

Strootman ne veut pas être prêté

"J'ai encore quatre ans de contrat, assure-t-il dans des propos traduits par Daily Mercato. Tu ne signes pas quelque part pour cinq ans avec l'intention de partir au bout d'un an. Je veux rendre la confiance qu'on m'a accordée, rester et avoir une deuxième année meilleure. Mais encore une fois, il faut que je puisse en avoir l'opportunité. Marseille doit aussi composer avec les règles du fair-play financier (...) L'OM a payé une grosse somme à l'AS Roma, donc ce n'est pas comme si un club allait arriver et me recruter contre une pomme et un oeuf. On devra attendre et voir ce que le marché nous réserve"

Si Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, espère donc se séparer de son joueur, ce dernier n'acceptera de partir que dans le cadre d'un transfert définitif. "Je ne veux pas être prêté en tout cas. Si je dois partir, je préfère être vendu", prévient l'international néerlandais, conscient que son rendement a connu "des hauts et des bas" cette saison. Si lui aimerait se racheter dès le prochain exercice, il pourrait bien ne pas en avoir l'occasion.