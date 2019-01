Mercato - La presse catalane l'annonce : Frenkie de Jong va bien signer au PSG

Dans ce feuilleton aux multiples rebondissements, l'épilogue commence doucement (mais sûrement) à se dessiner. Au coeur d'un duel entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Frenkie de Jong s'oriente bel et bien vers la deuxième option. Dernière à rejeter cette possibilité, la presse catalane commence à rendre les armes. Proche du Barça, le quotidien Mundo Deportivo annonce mercredi que l'international néerlandais prend la direction de Paris.

Selon le quotidien, De Jong a même rompu son pacte verbal avec le Barça. La raison ? Le joueur de l'Ajax Amsterdam estime qu'il aurait plus de temps de jeu au PSG, où le milieu de terrain manque cruellement de joueurs. Encore plus avec le prochain départ d'Adrien Rabiot. Pour sa progression, De Jong voit donc d'un bon oeil une arrivée dans la capitale. De plus, le club parisien lui proposerait une offre économique plus avantageuse. De son côté, la radio catalane RAC1 confirme également que De Jong a choisi le PSG, alors que Marca explique que le Barça se sent trahi par le joueur.

Le Barça va tenter un baroud d'honneur

Si le PSG a donc plus d'une longueur d'avance dans ce dossier, les Blaugranas n'ont pas dit leur dernier mot. En effet, MD précise que les dirigeants du Barça comptent bien retenter leur chance. Telle une partie de poker, les voilà prêts à mettre tapis. Philosophie de jeu, projet à long terme : le Barça va jouer ses dernières cartes dans ce dossier. Mais face à celles du PSG, elles risquent de ne pas suffire.

Vous l'avez compris, Frenkie de Jong se rapproche toujours plus de Paris. Voilà qui confirme l'information du très sérieux et réputé quotidien néerlandais De Telegraaf qui, le 7 décembre dernier, donnait ce transfert comme bouclé.