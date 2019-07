Le mercato est souvent l'endroit le plus propice aux rêves les plus fous. Et Paul Le Guen le sait bien. Nommé entraîneur du Havre en mai dernier, ce dernier veut frapper un (très) gros coup cet été pour renforcer son effectif. Comme révélé par L'Equipe ce jeudi, l'ancien coach du PSG aimerait convaincre Samir Nasri de signer au HAC. Si la tâche ne s'annonce pas simple, plusieurs contacts ont déjà eu lieu entre les deux hommes.

L'ancien joueur de l'OM, libre après avoir passé six mois à West Ham, devra accepter une baisse considérable de son salaire s'il relève ce challenge. S'il signe au Havre, ce serait donc principalement motivé par l'aspect sportif et l'impact en terme d'image en France. Jouer pour le club doyen du football français, loin des gros sous, lui permettrait d'améliorer dans les grandes largeurs une image écornée. Pour l'heure, il se prendrait le temps de la réflexion, lui qui dispose d'autres offres alléchantes venant de Dubai et d'Australie.