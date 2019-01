Mercato : Le PSG accélère dans le dossier Idrissa Gueye

Comme l'OM avec son "grantatakan", le PSG a lui aussi son feuilleton de mercato. Si l'attaque parisienne ne souffre d'aucun manque, le milieu de terrain, lui, ne peut pas en dire autant. Depuis la retraite de Thiago Motta, le poste de sentinelle reste à pourvoir. Rajoutez à ça le cas Rabiot et le probable départ de Lassana Diarra... Bien conscient de l'urgence de la situation, Thomas Tuchel, lui, ne cache plus sa nervosité, comme il l'a lui-même confié la semaine dernière. Désormais, l'entraîneur parisien attend du renfort.

Et visiblement, ses dirigeants ont bien reçu le message. Comme annoncé par L'Equipe ce lundi, ces derniers ont en effet accéléré dans le dossier Idrissa Gueye, devenu la priorité de ce mercato hivernal. L'ancien joueur du LOSC, qui évolue à Everton, serait d'accord pour un éventuel transfert à Paris. Et Thomas Tuchel l'aurait récemment contacté pour lui exposer son projet.

Un prix de 30 millions ?

Cette piste, révélée par Paris United et confirmée par Téléfoot dimanche, est donc plus que jamais d'actualité pour le PSG. Le club parisien aurait même mandaté Pini Zahavi, célèbre agent israélien et acteur majeur de l'arrivée de Neymar en 2017, conclure ce transfert. Initialement fixé à 45 millions d'euros, le prix de Gueye pourrait être revu aux alentours de 30 millions, soit le montant du budget parisien pour recruter un milieu.

Toutefois, du côté du club anglais, la volonté de garder l'ancien joueur du LOSC est forte. Avec 18 titularisations cette saison, Gueye est un joueur incontournable pour les Toffees. Au point qu'il avait prolongé son contrat jusqu'en 2022 en février dernier. Si l'international sénégalais venait à partir, Everton devra donc lui trouver un remplaçant. Pas une mince affaire. Pini Zahavi, de son côté, aurait déjà soumis plusieurs noms aux dirigeants du club anglais.

Concernant la piste Allan (Napoli), cette dernière semble se refroidir. Interrogé sur le possible départ de son joueur, Carlo Ancelotti a démenti le tout dimanche soir. "Il n'y a aucune offre du PSG pour lui. Il reste avec nous et va nous aider pour la deuxième partie de saison", a ainsi confié l'entraîneur du club italien.