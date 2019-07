Le PSG prépare l'avenir. Mitchel Bakker, latéral gauche néerlandais arrivé libre de l'Ajax Amsterdam, a signé un contrat professionnel de 4 ans en faveur du club de la Capitale ce dimanche. Le joueur de 19 ans a surtout évolué dans les sections jeunes du club batave. Le PSG a déjà enrôlé samedi un joueur du même âge, Marcin Bulka, portier polonais de 19 ans, arrivé libre en provenance de Chelsea, qui devrait être en troisième position dans la hiérarchie des gardiens.

Outre ces joueurs de complément (qui auront certainement peu de temps de jeu la saison prochaine), le PSG a déjà fait venir cet été Pablo Sarabia (ex-Séville FC, acheté entre 18 et 20 millions d'euros) et Ander Herrera (ex-Manchester United, libre). Mais le grand dossier du mercato parisien concerne Neymar et son éventuel retour à Barcelone. "Pour en finir avec tout ce qui sort dans les médias : nous savons que Neymar veut quitter le PSG, nous le savons, mais nous savons aussi que le PSG ne veut pas que Neymar s'en aille. Par conséquent, il n'y a pas de dossier Neymar", a assuré vendredi le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu. Le PSG reprend l'entraînement lundi, sans doute sans de nombreux internationaux, notamment les Sud-Américains mobilisés par la Copa America, et les Africains concernés par la CAN.