Comme à chaque fin de saison, Lyon a scindé son effectif en deux groupes. Les "transférables", essentiels à l'excellente santé économique du club, et les autres. Après la dernière journée de championnat, vendredi, Jean-Michel Aulas a par exemple installé Nabil Fekir dans la première catégorie, lui accordant un bon de sortie.

Selon nos confrères de L'Equipe, Ferland Mendy pourrait rejoindre son capitaine : dans un premier temps, le latéral devait pourtant faire partie des joueurs chargés d'assurer l'équilibre sportif, au moins une saison de plus.

Une offre impossible à refuser pour Mendy ?

Le quotidien sportif précise que l'abondance d'offres, toutes comprises entre 30 et 35 millions d'euros et provenant de trois grandes puissances européennes, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et Naples, ont changé la donne. Car le marché n'a pas encore officiellement ouvert ses portes et ces premiers signaux laissent envisager une envolée des prix.

Les latéraux s'arrachent à prix d'or depuis que Manchester City a fixé de nouveaux standards avec les achats de Benjamin Mendy et Kyle Walker pour plus de 50 millions d'euros. Le Bayern Munich a accentué cette tendance en réglant la clause libératoire, fixée à 80 millions d'euros, de Lucas Hernandez, polyvalent et champion du monde avec l'équipe de France.

Le Real et le Barça doivent penser à la suite

Ferland Mendy n'a pas ce statut-là mais il a décroché le statut d'international cette saison. Et ses performances européennes ont poussé les deux mastodontes de Liga à se pencher sur son cas. Pour le Real Madrid comme pour le FC Barcelone, il est temps de réfléchir à l'avenir du poste.

Relégué sur le banc par Santiago Solari, Marcelo a bouclé une saison décevante avec les Merengue, même si Zinedine Zidane souhaite le relancer. Jordi Alba reste performant offensivement mais il a pris l'eau à Liverpool et à 30 ans, il fait partie de la génération vieillissante des Blaugrana. Cette conjoncture pourrait encore permettre à Lyon de réussir une succulente plus-value, à plusieurs dizaines de millions d'euros, pour un joueur qui n'avait coûté que 5 millions à l'OL, il y a deux ans à peine.